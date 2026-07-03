БОЙКО Андрей Леонидович

Родился 12.08.1970. Окончил Ростовский государственный университет в 1993 году.

Кандидатская диссертация : История изучения Недвиговского городища (дореволюционный период) (Ростовский госуниверситет, 2000).

Работает доцентом кафедры археологии и истории древнего мира Института истории и международных отношений Южного федерального университета

Область интересов : История Древнего мира, отечественная археология.

Сочинения: Изучение Крепостного городища и его некрополя в послевоенный период (1954-1989) // Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону в 1990 г. Азов, 1991. Вып.10;

Православные древности Азова в храмах столиц Войска Донского // Краеведческие записки. Вып.1. Новочеркасск, 1994;

Азовчане и археология (Архивные документы XIX века об отношении жителей Азова к древностям) // Донская археология, 1998. №1;

Дон и Приазовье в древности // История Дона и Сев. Кавказа с древнейших времен до 1917 года: Учеб. пособ. Ростов-н/Д., 2001 (в соавторстве с Максименко В.Е.);

В поисках древнего Танаиса (Из истории изучения Недвиговского городища в дореволюционный период). Ростов-н/Д., 2002.