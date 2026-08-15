БОЙЦОВ ПЁТР САМОЙЛОВИЧ

Русский архитектор, автор нескольких десятков частных домов и усадеб в Московском, Владимирском, Нижегородском и Киевском регионах.

Информация о жизни Бойцова фрагментарна и не всегда точна. Отсутствуют достоверные сведения о годах рождения и смерти архитектора, а также его юности и молодости. По одной версии Бойцов был самоучкой, по другой – он успел отучиться в Строгановском училище, но не закончил его. В 1870-х годах Бойцов работал в Нижнем Новгороде, первоначально занимался мебелью, скульптурой. В конце 1870-х годов, несмотря на отсутствие свидетельства, занялся архитектурой.

В 1878-1881 годах Бойцов работал помощников Роберта Килейвена при реставрации Староярмарочного и строительстве Новоярмарочного соборов в Нижнем Новгороде.

В 1880-х годах Бойцов перебрался в Москву, женился на дочери (по другой версии – сестре) фабриканта Павла Шмита. В 1882 году был удостоен серебряной медали на Всероссийской художественно-промышленной выставке.

В это время Бойцов проектирует дворянские усадьбы в Московской и Владимирской губерниях. В 1890-1895 годах Бойцов принимает участие в разработке залов Исторического музея. В 1896-1897 годах разрабатывает проект Городского музея древностей и искусств в Киеве. В 1898 году он разработал проект Музея изящных искусств (ныне ГМИИ им. Пушкина), который в дальнейшем был реализован архитектором Романом Клейном.

В 1890 году Императорская академия художеств отказалась присвоить Бойцову звание академика. Только в 1911 году он был принят в Московское архитектурное общество.

До 1918 года архитектор жил в своем собственном доме на Спиридоновке. Дальнейшая судьба Бойцова неизвестна.

Избранные работы:

- Особняк С. М. Рукавишникова, Нижний Новгород, 1877 - Усадьба Святополк-Четвертинского, Успенское, 1880-е - Главный усадебный дом князя А.Г. Щербатова, Васильевское, 1881-1884 - Особняк Н.А. Лакутина, Москва, 1882 - Особняк К.В. Осипова, Москва, 1883 - Доходный Дом Д.А. Беклемишева, Москва, 1884 - Усадьба В.С. Храповицкого, Муромцево, 1884-1889 - Усадьба Н.А. Казаковой, Подушкино, 1885-1887, сейчас одна из резиденций президента РФ - Особняк князя Святополк-Четвертинского, Москва, 1887, сейчас в этом здании располагается Центральный дом литераторов - Особняк Н.А. Терещенко, Киев, 1880-е, сейчас – Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко - Городской музей древностей и искусств (проект), Киев, 1896-1900 - Особняк П.С. Берга, при участии А.В. Флодина, К.А, Дулина, Москва, 1897 – сейчас – посольство Италии