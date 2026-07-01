БОЙЦОВ Михаил Анатольевич

Родился 06.05.1961, г. Москва. Окончил исторический факультет МГУ в 1983 г.

Кандидатская диссертация : Имперские собрания в Германии во второй половине XIV в. (1987).

Доктор наук , Тема диссертации: "Политический церемониал в Священной Римской империи XIV – начала XVI в." (Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2011)

В настоящее время профессор , заведующий научно-учебной лабораторий медиевистических исследований исторического факультета Высшей школы экономики,

Главный редактор альманаха «Казус. Индивидуальное и уникальное в истории».

Область интересов : История средневековой Германии, символика власти в средние века, придворная культура, архивоведение, историография истории средних веков.

Сочинения: Автор более 120 публикаций.

Qualitäten des Raumes in zeremoniellen Situationen: Das Heilige Römische Reich, 14.-15. Jahrhundert // Zeremoniell und Raum. Sigmaringen, 1997.

Der diskrete Charme der Herrschaft. Zum Image deutscher Machtträger im 14.-15. Jahrhundert // Majestas. Vol. 5. 1997.

Ephemerität und Permanenz bei Herrschereinzügen im spätmittelalterlichen Deutschland // Marburger Jahrbuch für Kunstwissenschaft. 1997. Bd. 24.

Sitten und Verhaltensnormen am Innsbrucker Hof im 15. Jahrhundert im Spiegel der Hofordnungen // Höfe und Hofordnungen 1200–1600. Sigmaringen, 1999.

Vorwärts zu Herodot! Zum Selbstverständnis russischer Historiker heute // Rechtshistorishes Journal. 20. 2001.

Mittelalterlicher Symbolismus und (post)moderner Historismus // Reich, Regionen und Europa in Mittelalter und Neuzeit. Berlin, 2000.

Величие и смирение. Очерки политического символизма в средневековой Европе. М. : РОССПЭН, 2009.

Die Konstantinische Schenkung und ähnliche Gaben – im Westen und im Osten Europas // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2015. Vol. 63. No. 1. P. 23-46.

Hus und seine Zeit in russischer und sowjetischer historisch-literarischer Verarbeitung // Bohemia. Zeitschrift für Geschichte und Kultur der böhmischen Länder. 2015. Vol. 55. No. 1. P. 1-17.

Средневековая Европа: Восток и Запад. М. : Издательский дом НИУ ВШЭ, 2015. (в соавтор.)