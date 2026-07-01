БОВЕ ОСИП ИВАНОВИЧ

Российский архитектор, работавший в стиле классицизм . Реконструктор Москвы после пожара 1812 года.

Биография и творчество

Отцом будущего архитектора был художник из Неаполя Винченцо Джованни Бова, перебравшийся в Россию в 1782 году, за два года до рождения сына. Мать – дочь живописца Екатерина Карловна Кнаппе. Маленький Осип вместе с двумя младшими братьями рос в Москве, куда семья переехала из столицы.

Выбрав профессию зодчего, Осип Иванович обучался в архитектурном училище при Экспедиции Кремлевского строения. Его учителем был Франческо Кампорези. В 1801 году трудился при Кремлевской экспедиции и комиссии строений. Его руководителями были Матвей Казаков и Карл Росси .

Осип Бове поступил на военную службу с началом Отечественной войны . Он был корнетом Иркутского гусарского полка, в 1813 году вернувшись к работе архитектора. Он стал членом образованной для реконструкции города Комиссии о строении Москвы и был ответственным за восстановление московского центра. Через год Бове был назначен главным архитектором по «фасадической части», следившим за точным осуществлением архитектурных работ. В этом качестве он смог восстановить первопрестольную, придав ей более стройный вид. Так, в 1817 году был принят генеральный план города, соответствовавший замыслу зодчего о городе-монументе.

За год до этого Бове удостоился звания архитектора от Академии художеств . Произошли перемены и в личной жизни: Осип Иванович сочетался браком с княгиней Авдотьей Трубецкой, перед этим приняв православную веру. У пары родилось четверо сыновей: Сергей, Николай, Александр и Михаил. Тогда же Бове пытался получить звание академика архитектуры, но этого не получилось.

Все силы зодчий отдавал Москве. В 1814-1815 годах он реконструировал Торговые ряды около Кремля (до нас не дошли). Кроме этого, он внес изменения в сам ансамбль Красной площади: так, архитектор убрал кремлевские земляные укрепления и ров, в начале 1820-х годов создал знаменитый Александровский сад и возвел Манеж (середина 1820-х). При Бове появился ансамбль Театральной площади (1818-1824), центром которой стал Большой театр (1821-1824). Также на его счету строительство Триумфальных ворот у Тверской заставы в 1827-1834 годах, Градской больницы за Калужской заставой в 1828-1833 годах. Помимо светских построек, Осип Иванович возводил множество московских и подмосковных церквей. Среди них храм Святителя Николя в Котельниках (1822-1824), церковь Большое Вознесение у Никитских ворот (1830), Троицкая церковь Данилова монастыря (1833) и многие другие.

Выдающийся зодчий скончался в родной Москве в 1834 году. Погребен на кладбище Донского монастыря.