БОТТИЧЕЛЛИ САНДРО

Итальянский художник эпохи Возрождения, представитель флорентийской школы живописи.

Ранние годы

Родился в семье кожевника Мариано ди Ванни д`Амедео Филипепи и его жены Смеральды. Имел старшего брата Джованни, который был старше Сандро на 25 лет. Джованни имел избыточный вес, за что его называли «бочонок», по-итальянски «боттичелли». Некоторые исследователи считают, что после смерти Мариано старший брат взял на себя обязательства по содержанию Сандро, и поэтому за будущим художником закрепилось это прозвище. В 1464 г. Мариано ди Ванни купил дом по Виа Нуово, в котором Сандро проживал с 1470 г. до конца своей жизни. Там же была расположена его мастерская.

Согласно Вазари, Боттичелли начал получать художественное образование в мастерской ювелира, проучившись там вместе со своим братом Антонио два года. Затем примерно в 1461/1462 гг. Сандро поступил в мастерскую к известному художнику Фра Филиппо Липпи, покровителями которого являлись могущественные Медичи. Безусловно, Боттичелли сформировался как живописец под влиянием Липпи – от него он усвоил соединение трехмерной передачи объема с декоративностью позднеготических плоскостей и определенные композиционные решения. В мастерской художника Боттичелли работал над картинами и осваивал технику фресковой живописи. В 1467 г. он вместе с учителем работал над росписями кафедрального собора в Прато. В том же году Липпи уехал в Сполето, и, вероятно, тогда завершилось обучение Боттичелли.

1470-е годы

К 1470 г. Боттичелли уже имел собственную мастерскую, которая располагалась в доме, где жил художник. Уже через несколько лет, в 1472 г., в его мастерской значился ученик - Филиппино Липпи, сын умершего в 1469 г. учителя Боттичелли. Вероятно, наработанные за годы ученичества связи и репутация замечательного живописца помогли Сандро получить первый крупный самостоятельный заказ – две панели с аллегориями добродетели для одного из местных судов. По неизвестным причинам художник закончил лишь одну – «Мужество», хранящуюся сейчас в Галерее Уффици. В этот же период Боттичелли работает над алтарной композицией типа «sacra conversazione» и разнообразными изображениями святых и Девы Марии – «Мадонна с младенцем и двумя ангелами», «Мадонна Евхаристии» и др. Многие заказы делались семьей Медичи. В 1472 г. художник был принят в Гильдию св. Луки. Таким образом, за первые два года работы его мастерской Боттичелли стал важной и знаковой фигурой во Флоренции. В этот ранний период творчества для него характерен светлый колорит, отсутствие контрастных светотеневых решений, плавность и мягкость линии, сохранение декоративной готической плоскостности. Для исследователей работ Боттичелли идентификация произведений данного периода представляет настоящую сложность, поскольку техника и манера его письма очень схожа с Липпи и Мазаччо.

Около 1475 г. Боттичелли создал одно из своих самых знаменитых произведений – «Поклонение волхвов». Помимо библейских персонажей в сцене изображены представители семейства Медичи и, как считается, сам художник. Вазари называл это полотно «величайшим чудом», отмечая, что «оно доведено до такого совершенства в колорите, рисунке и композиции, что каждый художник и поныне ему изумляется».

В 1470-е Боттичелли стал писать портреты, стоя у истоков формирования этого жанра живописи. Среди его моделей – члены знатных семейств Флоренции и, конечно же, главные покровители художника – Медичи. Выполнение частных заказов, от религиозных сцен до портретов, в 1470-е принесли Сандро повсеместную известность: «И тогда он завоевал себе… во Флоренции и за её пределами такую славу, что папа Сикст IV, построивший капеллу в своём римском дворце и пожелавший расписать её, распорядился поставить его во главе работы». Приглашение в Рим было сделано в 1481 г. Вместе с Гирландайо, Росселли и Перуджино Боттичелли трудился над выполнением фресок для одной из стен Сикстинской капеллы. Флорентийский мастер создал три из них – «Искушение Христа», «Призвание Моисея» и «Наказание Корея, Дафана и Авирона». Также он исполнил одиннадцать папских портретов.

1480-е годы

По возращении во Флоренцию, Боттичелли в начале 1480-х создал одно из самых удивительных, волнующих и загадочных произведений не только в своем творчестве, но и за всю историю мировой живописи. В 1482 г., вероятно под влиянием идей неоплатонизма, с которыми он познакомился, посещая Платоновскую академию Лоренцо Великолепного Медичи, художник написал полную аллегорий картину «Весна». Вместе с другой картиной, «Паллада и кентавр», она предназначалась для украшения дворца Лоренцо Пополано, кузена Лоренцо Медичи. Сюжет «Весны» был вдохновлен фрагментом из поэмы Лукреция «О природе вещей». Сложность композиции, колорита, символизм многочисленных деталей и пр. осложняют трактовку произведения. «Весна» - одна из самых неоднозначно интерпретируемых картин в мировой живописи, провоцирующая искусствоведов на незатихающие дискуссии о ее сути.

Мифологический этап в творчестве Боттичелли продолжился картинами «Венера и Марс» (около 1485) и «Рождение Венеры» (также около 1485). Пластичность и музыкальность линий в этих произведениях создают особое лирическое настроение, которого Боттичелли добивается как идеальной композицией, построенной на линейной перспективе, так и потрясающим, не похожим ни на кого другого художника колоритом.

Помимо мифологических сюжетов в 1480-е Боттичелли занимался иллюстрациями к «Божественной комедии» Данте, а также продолжал создавать портреты и религиозные сцены. Его «Мадонна Магнификат» была признана еще при жизни живописца настоящим шедевром, который пытались копировать и которым вдохновлялись многие художники.

1490-1500-е годы

Особую веху в биографии Боттичелли оставил Джироламо Савонарола, проповеди которого посещал художник. Как и многие его современники, Сандро верил в предрекаемый Савонаролой конец света. В 1492 г. умер Лоренцо Великолепный. Вероятно, смерть покровителя, тяжелое положение Флоренции и влияние экзальтированного проповедника оказали сильное влияние на мировоззрение художника. В 1490-е колорит живописца резко поменялся – в нем стали доминировать темные тона. После падения и смерти католического проповедника Боттичелли создал единственное подписанное им произведение – «Мистическое Рождество». Вероятно, он намеренно отказывался от заказов. В 1504 г. Боттичелли участвовал в комиссии, которая должна была определить место «Давида» Микеланджело.

По Вазари, в последние годы жизни Боттичелли существовал крайне скромно: «Отошёл от работы и, в конце концов, постарел и обеднел настолько, что если бы о нём не вспомнил, когда ещё был жив, Лоренцо деи Медичи, для которого он, не говоря о многих других вещах, много работал в малой больнице в Вольтерре, а за ним и друзья его, и многие состоятельные люди, поклонники его таланта, он мог бы умереть с голоду».

Боттичелли скончался в 1510 г. во Флоренции, оставив после себя грандиозное по своей художественной ценности наследие. Признанный еще современниками, художник своим чутким и своеобразным видением мира вписал свое имя в ряды величайших живописцев за всю историю мирового искусства.