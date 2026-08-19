БОТКИНСКАЯ БОЛЬНИЦА

Крупная московская больница, открытая при помощи финансовых вложений К.Т. Солдатенкова в 1910 г.

Основание и история больницы

Козьма Терентьевич Солдатенков, известный в первопрестольной купец и благотворитель, в своем завещании повелел часть средств отдать на возведение в Москве лечебницы для бедняков, к какому бы сословию и вере они не относились. Предприниматель скончался в 1901 г., а в 1903 г. Московскому городскому управлению были переданы деньги на постройку больничного здания и земельный участок размером 10 десятин на Ходынском поле.

Начало строительству было положено в 1908 г. Тогда в июле газета «Русское слово» освящала закладку лечебницы, отмечая, что знаменательное событие состоялось в час дня, его же посетили важные лица города, среди которых значились градоначальник А.А. Адрианов, городской голова Н.И. Гучков, а также некоторые гласные думы, врачи и инженеры. Кроме того, в статье сообщалось предположительное время окончания строительных работ и комплектации больницы необходимым оборудованием – осень 1909 г.

Бесплатная и хорошо оснащенная лечебница открыла свои двери 23 декабря 1910 г. Строительство возглавлял архитектор И. Иванов-Шиц. По инициативе думы Москвы новое медицинское учреждение стало именоваться в честь своего благотворителя Солдатенкова. Однако в конце 1920 г., спустя десять лет после начала своей работы больница переименовывалась в Боткинскую, в честь Сергея Петровича Боткина.

В июне 1947 г. она была удостоена важной награды - Ордена Ленина.

В современную эпоху больница им. С.П. Боткина представляет собой одно из самых больших оборудованных по последнему слову науки многопрофильных медицинских заведений российской столицы. В качестве иллюстрации можно привести следующие цифры: 2092 койки (из них 75 – реанимационные), 49 клинических коечных отделений. Профиль коек в Боткинской очень разнообразен: здесь имеется койки терапевтические, кардиологические, гематологические, нефрологические, пульмонологические, хирургические, нейрохирургические, травматологические, инфекционные и многие другие.

В различных подразделениях клиники существуют и учебные заведения, НИИ.