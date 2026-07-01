БОТКИН СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

Начало пути

Сергей Дмитриевич Боткин родился 29 июня 1869 г. в Москве. Происходил из семьи потомственных почетных граждан. Его отец вошел в историю как крупный коллекционер западноевропейских художников.

Детские годы Б. прошли в Москве и в родовом имении Тихий Хутор в Харьковской губернии. Обучался на юридическом факультете Московского университета, который окончил в 1892 г.

Дипломат

После окончания вуза началась дипломатическая карьера Б. Стал служащим МИД. Первоначально Б. трудился в Азиатском департаменте, но уже в 1897 г. был переведен в Штутгарт на должность второго секретаря русской миссии. В 1900 – 1904 гг. Б. исполнял обязанности второго секретаря русской миссии в Берне, следующие шесть лет он провел в Вене, работая вторым, потом первым секретарем посольства.

Оставив европейские дипломатические миссии Б. в 1909 г. отбыл для службы первым секретарем в Константинополь. С 1911 г. вновь вернулся в Берлин на должность первого секретаря посольства.

С 1900 г. – действительный член Русского географического общества. С 1911 г. – член Свято-Князь-Владимирского братства.

С 1914 г. – действительный статский советник. Назначен посланником в Дармштадт, однако начавшаяся Первая мировая война не позволила Б. приступить к новым обязанностям. В годы войны трудился в центральном аппарате МИДа, руководил временным отделом по вопросам военнопленных.

При Советской власти

После прихода к власти большевиков оказался на стороне белых. В 1919 – 1920 гг. исполнял обязанности посла России в Берлине (от белых), где параллельно стоял во главе Русского Красного Креста. Последнюю должность он исполнял вплоть до 1936 г. В 1920 – 1936 гг. в Берлине руководил Организацией защиты интересов русских беженцев в Германии. С 1924 г. – председатель Свято-Князь-Владимирского братства.

С утверждением в Германии нацистов Б. оказался в сложном положении. В 1934 г. он выехал в Югославию, позднее – в Париж. Здесь он и оставался до конца своих дней, так и не получив возможность вернуться в Берлин.

Умер Б. 22 апреля 1945 г. в Париже.

Семья

Супруга – Нина Евгеньевна Бюцова. Дочь – Нина.