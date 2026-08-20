БОТКИН ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ
Известный московский предприниматель и общественный деятель, потомственный почетный гражданин, купец 1-й гильдии. Представитель знаменитой купеческой династии Боткиных.
Образование. Семья. Карьера
Петр Дмитриевич Боткин родился в 1865 году, окончил Московское коммерческое училище.
С 1889 года Боткин являлся, наряду с дядей Петром Петровичем Боткиным и Николаем Ивановичем Гучковым, совладельцем Товарищества “Петр Боткин и сыновья” (Общество чайной торговли) и “Ново-Таволжанского свеклосахарного завода Боткиных”. По сути, Петр Дмитриевич стал во главе чайного и сахарного дела семьи. Основателем чайной фирмы (1801), составлявшей основной доход Боткиных, был дед Петра Дмитриевича Петр Кононович Боткин. Он стал признанным «пионером чайного дела» в России. Отец Петра Дмитриевича, Дмитрий Петрович, был совладельцем этой фирмы.
Петр Боткин занимал различные общественные посты и управляющие должности на предприятиях. Так, он был членом совета Московского учетного банка, занимал должность директора правления Общества электрического освещения. Также он являлся выборным Московского биржевого общества. Не чужд был Петр Дмитриевич и прекрасного – он был членом комитета Общества любителей художеств и Русского фотографического общества.
П.Д. Боткин скончался в 1931 году в Москве.