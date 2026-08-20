БОТКИН ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ

Известный московский предприниматель и общественный деятель, потомственный почетный гражданин, купец 1-й гильдии. Представитель знаменитой купеческой династии Боткиных.

Образование. Семья. Карьера

Петр Дмитриевич Боткин родился в 1865 году, окончил Московское коммерческое училище.

С 1889 года Боткин являлся, наряду с дядей Петром Петровичем Боткиным и Николаем Ивановичем Гучковым, совладельцем Товарищества “Петр Боткин и сыновья” (Общество чайной торговли) и “Ново-Таволжанского свеклосахарного завода Боткиных”. По сути, Петр Дмитриевич стал во главе чайного и сахарного дела семьи. Основателем чайной фирмы (1801), составлявшей основной доход Боткиных, был дед Петра Дмитриевича Петр Кононович Боткин. Он стал признанным «пионером чайного дела» в России. Отец Петра Дмитриевича, Дмитрий Петрович, был совладельцем этой фирмы.

Петр Боткин занимал различные общественные посты и управляющие должности на предприятиях. Так, он был членом совета Московского учетного банка , занимал должность директора правления Общества электрического освещения. Также он являлся выборным Московского биржевого общества. Не чужд был Петр Дмитриевич и прекрасного – он был членом комитета Общества любителей художеств и Русского фотографического общества.

П.Д. Боткин скончался в 1931 году в Москве.