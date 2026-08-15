БОТИК ПЕТРА, МУЗЕЙ

Первый военно-морской музей России был основан в 1803 году по инициативе владимирского губернатора И.М. Долгорукова для сохранения уникального бота «Фортуна» из «потешной флотилии» Петра I и прочих «петровских достопамятностей».

В 1802 году Владимирский губернатор Иван Михайлович Долгоруков посетил место, где, по его словам, «сильный Петр учился мореплаванью и оставил городу в залог самим же им состроенный первый ботик в государстве нашем». Выполняя указ Петра, он принимает твердое решение построить здание для хранения бота.

1 августа 1803 года первый провинциальный музей России открывает свои двери. На его фронтоне золотом высечено: «Великому Петру усердный Переславль». В 1842 году возводится каменная сторожка - караульное помещение для отставных матросов, охранявших музей .

Спустя 5 лет, в 1847 году, владимирское дворянство выкупило Веськовское поместье в общественную собственность. 17 августа 1850 года великими князьями Николаем и Михаилом Романовыми был заложен монумент в память о прибывании Петра I на берегах Плещеева озера. Ровно через два года в присутствии Владимирского губернатора и архиерея состоялось торжественное открытие обелиска.

Строится Ротонда - здание для общественных приемов и танцев. Возводится триумфальная арка. С сооружением в 1853 году «Белого дворца» усадьба «Ботик Петра I» приобретает окончательный архитектурный облик, сохранившийся до наших дней. В 1913 году музей-усадьбу посетил Николай II . К его приезду были выстроены бельведер и пристань на берегу озера, напротив холма Гремяч.

С 1919 года музей-усадьба «Ботик» становится филиалом Переславского музея. В 1984 году были открыты новые экспозиции. Основные экспозиции: «Бот «Фортуна» - единственное сохранившееся судно «потешной флотилии», «В начале славных дел» - новая масштабная экспозиция в Белом дворце усадьбы, рассказывающая о строительстве «потешной флотилии» на берегах Плещеева озера и истории становления музея-усадьбы. В выставочно-презентационном зале «Ротонда» по предварительным заявкам проводится историко-художественная программа «Петровская Ассамблея».

Ежегодно каждое последнее воскресенье июля на территории усадьбы проходит фестиваль исторических клубов «Российскому флоту быть!».

Иллюстрации:

Музей-усадьба «Ботик Петра I».