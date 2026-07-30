БОСПОРСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Крупнейшее греческое государственное образование в Северном Причерноморье, состояло из городов, расположенных по берегам Керченского пролива (древнее название которого ‒ Боспор Киммерийский). Занимало территорию Восточного Крыма, Таманского полуострова и устья Дона. Боспорское государство ‒ один из важнейших центров экономической, политической и культурной жизни античной цивилизации Северного Причерноморья.

Оно представляло собой своеобразную греко-варварскую монархию. Помимо греков население Боспора было представлено синдами, меотами, скифами, сарматами и другими народами.

Ионийские греки начали осваивать Боспор в VI в. до н.э. в период «Великой греческой колонизации». Само государство окончательно сформировалось в IV в. до н.э. на базе существовавшего еще в V в. до н.э. военного союза независимых полисов во главе с Пантикапеем (на месте современной Керчи). Этот же город стал его столицей. Также столицей азиатской части Боспора считается Фанагория. Распалось Боспорское государство в последней четверти IV в. н.э. под натиском гуннов.

Основные города Боспорского государства ‒ Пантикапей, Феодосия, Тиритака, Нимфей, Мирмекий в Крыму; Фанагория, Горгиппия, Гермонасса, Патрей, Кепы на Таманском п-ове; Танаис ‒ пантикапейская колония в устье Дона.

История

Древнейший письменный источник по истории Боспора ‒ фрагменты из труда Гекатея Милетского. Они содержат информацию о древней топографии и некоторые краткие исторические сведения. Боспору частично посвящены две главы из «Географии» Страбона. Важные сведения о Боспоре в разное время встречаются в трудах Клавдия Птолемея, Диодора Сицилийского, Аппиана, Тацита, Аммиана Марцеллина, Константина Багряднородного и многих других античных авторов. Также многое об экономике и истории известно из речей Исократа, Демосфена, Эсхина.

Массовым письменным источником являются эпиграфические памятники ‒ надписи на надгробиях, посвятительные и строительные надписи.

В литературе не существует единой периодизации истории Боспорского государства. В.Ф. Гайдукевич выделял следующие этапы его политической истории: образование государства (VI в. до н.э. ‒ 480 г. до н.э.); правление династии Археанактидов (480 ‒ 438/437 гг. до н.э.); правление династии Спартокидов (438/437 ‒ 109 гг. до н.э.); Боспор под властью царя Митридата Евпатора и Рима; Боспор в первые века нашей эры; Распад Боспорского государства (сер. III ‒ 70-е годы IV вв. н.э.)

Хозяйство и торговля

Основу хозяйства составляло земледелие ‒ выращивали пшеницу, ячмень, просо, бобовые, а также виноград, фрукты и овощи. Большую роль играло животноводство и рыболовство.

В городах процветало ремесленное производство ‒ металлургическое, гончарное, ювелирное, камнерезное. В металлургии использовалась керченская железная руда. Боспорское ювелирное искусство и торевтика представлены множеством находок из знатных греческих погребений и скифских «царских» курганов.

Боспорские города вели активную торговлю. Наиболее важными были торговые связи с Южным Причерноморьем (Гераклея, Синопа), Средиземноморьем (Родос, Хиос, Фасос, Менда, Кос, Книд) и соседними племенами. Боспор был основным поставщиком зерна в Аттику. Предметами экспорта также были скот, кожа, засоленная рыба, рабы; из метрополий в Северное Причерноморье привозили вино, оливковое масло, керамику, оружие и предметы роскоши.

В конце VI в. до н.э. в Пантикапее начинается выпуск собственной монеты. Эпизодически свою монету выпускали и некоторые другие города. Позднее вплоть до упадка государства на боспорском рынке доминируют только пантикапейские деньги (серебряные, медные, золотые).

Искусство и религия

Культура Боспора характеризуется соединением греческих и местных варварских традиций. В IV-III вв. до н.э. в Боспорском государстве начинается расцвет искусства росписи склепов ‒ пейзажи, мифологические, жанровые или батальные сцены и т.д. Предметами изображения были боги, люди, животные, а также растительный и геометрический орнамент. Около Пантикапея в так называемом склепе Деметры I в н.э. изображен миф о похищении Аидом Коры-Персефоны, дочери Деметры, а также сама богиня. В Стасовском склепе II в. н.э. известна роспись со сценой борьбы боспорцев с сарматами, с фигурами зверей в густой траве среди деревьев. Помимо фресок были распространены мозаичные изображения, выложенные с помощью разноцветных галечных камней. Применялась также инкрустация стен пластинами из цветного камня, металла или стекла.

С территории Боспора происходит значительное количество находок круглой скульптуры и рельефов, как привозных, так и местных. Расцвет местной скульптуры приходится на IV-II вв. до н.э., основным материалом был известняк, использовался также привозной мрамор. С VI в. до н.э. местными мастерами производились терракотовые статуэтки, наряду с привозными. Основные персонажи терракот ‒ Деметра, Кора, Афродита, Кибела, Дионис, а также дети, танцующие женщины и др.

Первоначально для Боспорского государства был характерен типичный греческий пантеон богов, но постепенно здесь формируются специфические черты колониальной культовой системы. В период сарматизации распространяются синкретические верования.

В городах раскопками были выявлены различные каменные храмы и другие общественные сооружения ‒ дикастерий, гимнасий, героон, термы римского образца. По письменным источникам известны театры.

Греческие некрополи располагались, как правило, вблизи поселений. Наиболее знатные погребения представляли собой уступчатые каменные склепы. Внутри гробницы тело помещалось в каменный саркофаг, украшенный резьбой. Один из самых грандиозных погребальных памятников ‒ «царский» курган в Пантикапее конца IV в. до н.э. В склепах Горгиппии было обнаружено одно из самых богатых захоронений ‒ знатный воин, сопровождавшийся множеством золотых украшений, соседний ограбленный склеп был расписан сценами подвигов Геракла.

История археологического исследования

Исследование территории Северного Причерноморья началось сразу после присоединения её к Российской империи в конце XVIII века. Русские и иностранные ученые, получившие академическое образование, путешествовали по Боспору в поисках античных древностей. Наиболее известные труды и научные изыскания конца XVIII-начала XIX века принадлежат П. Палласу, П. Кёппену, Ф. Дюбуа де Монпере, И.А. Стемпковскому и др. Первые археологические разведки в Керчи, на месте Пантикапея проводил Поль Дюбрюкс. Среди первых исследователей Азиатского Боспора следует отметить барона Ф.К. Маршала фон Биберштейна. Первым крупным археологом-классиком в Академии наук стал хранитель Императорского Эрмитажа Е.Е. Кёлер. В Крыму появились первые археологические музеи.

Во второй половине XIX века главные усилия археологов были направлены на раскопки курганов и других знатных захоронений, в то время как городища изучались эпизодически. Основными исследователем Боспора в то время были И.Е. Забелин, Н.П. Кондаков, А.Е. Люценко, В.Г. Тизенгаузен. В XX веке начинается новая эпоха в разработке проблем античной истории и классической археологии, совершенствуется методика раскопок, их ведут Н.И. Веселовский, М.И. Ростовцев, Ю.Ю. Марти, Б.В. Фармаковский,

С 30-х годов XX века В.Ф. Гайдукевич начинает первые систематические и планомерные археологические раскопки в Северном Причерноморье, он же пишет первый фундаментальный труд о Боспорском государстве. Основные работы в то время велись В.Д. Блаватским, Т.В. Блаватской, И.Б. Зеест, М.М. Кобылиной.

Исследованиями городов и некрополей Боспорского государства в разные годы занимались А.П. Абрамов, А.Ю. Алексеев, И.Б. Брашинский, Ю.Г. Виноградов, В.Н. Зинько, А.К. Коровина, В.Д. Кузнецов, А.А. Масленников, С.Ю. Сапрыкин, Н.И. Сокольский, С.И. Финогенова, Д.Б. Шелов и др.