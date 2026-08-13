БОШНЯК НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

Ранние годы и начало карьеры

Николай Константинович родился 15 сентября 1830 г. в Костромской губернии. Выходец из дворян.

Получил военное образование. С 1842 г. – кадет Морского корпуса. С 1847 г. – гардемарин на Балтийском море. С 1849 г. – мичман. Получил назначение в офицерский класс. С 1850 г. – лейтенант флота.

Еще в юношеские годы Б. увлекся наукой. Занялся экспедиционной деятельностью. Эта работа сопровождала его долгие годы.

Военный и исследователь

В 1851 г. Б. получил назначение в состав Амурской экспедиции. Здесь он возглавил Николаевский пост. С февраля 1852 г. по поручению главы Амурской экспедиции Г.И. Невельского занимался исследованием о-ва Сахалин. Передвигаясь на собаках и пешком, Б. прошел все западные берега о-ва, начиная от пролива Невельского до р. Дуэ. Здесь он обнаружил месторождение каменного угля. На восточном побережье о-ва Сахалин Б. нанес на карту обнаруженную им р. Тымь, затем вернулся на западное побережье о-ва.

В апреле 1852 г. Б. направился в низовья Амура; в конце года приступил к изучению бассейна р. Амгунь, обнаружил Буреинский хребет, оз. Чукчагирское и оз. Эворон. По воде Б. изучил западное побережье Татарского пролива, сумел открыть гавань Хаджи и возвратился в Николаевск. Зимовка прошла в бухте Хаджи. Весной 1853 г. Б. отправился в пос. Де-Кастри, который располагался на берегу залива Чихачева.

Исследования Б. не остались незаметными. За многочисленные изыскания он был удостоен ордена Св. Владимира 4-й степени. По итогам описания Татарского пролива и открытия гавани Хаджи, которую Б. назвал Императорской, в 1854 г. он получил орден Св. Анны 3-й степени. Заслуги Б. высоко оценил и генерал-губернатор Восточной Сибири граф Н.Н. Муравьев-Амурский, который подготовил представление о выплате Б. от государства пожизненной пенсии в 350 руб. в год.

Дальнейшая карьера

С 1855 г. – адъютант генерал-губернатора Восточной Сибири Н.Н. Муравьева. На следующий год отбыл для службы на Балтийском флоте. С 1858 г. плавал на «Илье Муромце» по Балтике и Средиземному морю.

В 1865 г. вышел в отставку по состоянию здоровья в чине капитана 2-го ранга. Проходил курс лечения в г. Монца в Италии. Оказался в психиатрической больнице. Умер Б. 27 декабря 1899 г. в г. Монце.