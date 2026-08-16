БОРЗОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Советский военный деятель, Маршал авиации (1972), командующий ВВС ВМФ СССР в 1962-1974 годах, Герой Советского Союза (1944).

Биография

Родился 8 (по новому стилю — 21) октября 1915 года в деревне Староворово (ныне — Егорьевский район Московской области). Окончил семь классов, школу ФЗУ, авиатехникум. Занимался в аэроклубе.

С 1935 года — в ВМФ СССР. В 1936 году окончил Ейскую ВАШЛ. Служил лётчиком на Чёрном море и Тихом океане. Участвовал в войне с Финляндией, совершил 25 вылетов. После её окончания командовал звеном 1-го минно-торпедного авиационного полка (МТАП) ВВС Балтфлота.

Великая Отечественная война

С июня 1941 года — в действующей армии. Вскоре стал заместителем командира эскадрильи в том же полку. Участвовал в боях в Прибалтике, обороне Ленинграда. 30 июня 1941 года при выполнении боевого задания в районе города Двинска его самолёт был подбит, сам лётчик получил тяжёлый ушиб левой ноги и тяжёлые ожоги лица и рук, но сумел выпрыгнуть с парашютом и через семь дней, преодолев все опасности на оккупированной территории, вернуться к своим через линию фронта.

С сентября 1941 года — заместитель командира эскадрильи того же полка, с апреля 1942 года — командир 1-й эскадрильи 1-го гвардейского МТАП. Летал на самолётах «ДБ-3» и «ДБ-3Ф». Бомбил важные военно-морские базы (Хельсинки, Котка, Таллин, Мемель, Данциг), аэродромы (Сиверская, Красногвардейск, Котлы), производил минные постановки.

В январе 1943 года был назначен лётчиком-инспектором в том же полку. Большое внимание уделял повышению лётной квалификации лётного состава, передавая свои обширные знания молодым лётчикам, в том числе обучал их матчасти самолётов «Бостон» и «ДБ-3Ф». Провёл исключительно сложные всесторонние испытания поставленных в СССР по ленд-лизу самолётов «Бостон» в качестве торпедоносца, определив их дальность, высотность, режимы полёта, расход горючего, необходимые для эксплуатации размеры аэродрома. Полученные результаты позволили наилучшим образом эксплуатировать машины в условиях Балтийского моря, в том числе на дальних вражеских коммуникациях.

В сентябре 1943 года был назначен командиром 1-го гвардейского МТАП ВВС БФ. Совершал боевые вылеты на торпедирование боевых кораблей и транспортов. Вверенный ему полк успешно действовал во время окончательного снятия Ленинградской блокады и освобождения Прибалтики, потопил большое количество вражеских судов различного тоннажа

Послевоенная жизнь

В 1948 году окончил ВМА, после чего преподавал в ней на протяжении года. С июня 1949 года — командир 3-й минно-торпедной авиационной дивизии ВВС 5-го ВМФ (Тихий океан), начальник штаба, первый заместитель командующего ВВС этого флота. В 1953-1954 годах командовал ВВС СФ, в 1945-1955 годах возглавлял ЦЛТКУОС ВВС ВМФ, в 1955-1957 годах — командовал ВВС сначала 8-го ВМФ (Балтийское море), затем всего Балтийского флота.

С декабря 1957 года — первый заместитель, заместитель командующего, командующий ВВС ВМФ СССР. Оставался на этом посту вплоть до своей кончины. Внёс большой вклад в развитие военно-морской авиации страны, под его руководством на вооружение была принята новейшая боевая ракетоносная и противолодочная авиационная техника. Скончался 4 июня 1974 года.