БОРТНЯНСКИЙ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ

Российский композитор и дирижер.

Происхождение и образование.

Дмитрий Бортнянский родился в Глухове (Сумская область Украины) в семье казака, служившего у гетмана К.Г. Разумовского. Его отец происходил из села Бортне и принадлежал к народности лемков. После переселения в Глухов отец композитора сменил свое подлинную фамилию Шкурат на Бортнянский, образованную от названия его родной деревни.

С 1757 г. Бортнянский обучался в певческой школе Глухова, где ученики приобретали не только певческие навыки, но и совершенствовались в игре на музыкальных инструментах (скрипке, гуслях, бандуре). Он обладал особым голосом - дискантом, присущим мальчикам до определенного подросткового возраста. Через год после начала обучения в Глухове Дмитрий попал в число десяти лучших учеников-певчих, отобранных для придворной капеллы в Санкт-Петербурге, куда он и направился для дальнейшего обучения. Бортнянский, наряду с другими придворными певчими, участвовал в церковных службах в соборах Зимнего дворца и в помещениях летних дворцов. Он участвовал в оперных постановках, концертах и прочих музыкальных мероприятиях императорского двора. Так, в 1762 г. 11-летний Бортнянский исполнял сольную партию в опере «Альцеста» придворного композитора Г. Раупаха. Вскоре его, показавшего способности к театральному исполнительству, прикрепили к Шляхетскому корпусу для обучения актерскому искусству. Обучался будущий композитор и иностранным языкам.

В 1763 г. императрица Екатерина II подписала указ о приглашении к императорскому двору из Венеции известного итальянского композитора и одного из лучших европейских капельмейстеров Галуппи Буронелли. Побывав на выступлении придворной певческой капеллы, итальянский композитор особо отметил своим вниманием нескольких солистов, в числе которых был и Дмитрий Бортнянский. Когда наступило время возвращения в Италию, Галуппи Буронелли взял будущего композитора с собой.

Обучение в Италии. Первые серьезные произведения.

С 1768 г. Бортнянский живет в Италии. Ему как особо одаренному музыканту назначили «пансион» (стипендию) для учебы. В качестве места постоянного жительства будущий композитор избрал Венецию, но выезжал также в Рим, Неаполь и Болонью. Он занимается контрапунктом, играет на органе и клавесине, посещает венецианские театры, совершенствует мастерство написания собственных, еще ученических музыкальных произведений.

В 1776 г. в венецианском театре Сан-Бенедетто была поставлена опера Бортнянского на античный сюжет «Креонт», не снискавшая большого успеха у публики. Потом в Венеции состоялась премьера оперы «Алкид», еще одного произведения Бортнянского на античный сюжет. В ней Бортнянский стал внимательнее к рисунку характеров персонажей, разнообразнее в мелодике. Еще одна опера композитора, «Квинт», была поставлена в Модене. О русском композиторе в итальянской прессе писали так: «Разнообразие, изящество и блеск вокального исполнения, изобретательность и приятность балета, искусное построение сюжета создали спектакль, доставивший наслаждение и получивший одобрение двора Его Светлости и единодушные аплодисменты зрителей».

Среди хоровых сочинений Бортнянского итальянского периода особый интерес представляет «Немецкая обедня», которая интересна тем, что некоторые из входящих в нее хоральных песнопений основаны на старинных напевах, характерных для православной духовной музыки. В Италии он написал два мотета, «Ave Maria» (1775) для двух женских голосов (сопрано и альта) в сопровождении двух валторн и струнных инструментов, и «Salve Regina» (1776) для контральто, струнного оркестра, валторн и гобоя. Помимо этих произведений, композитор написал в Италии несколько сонат, кантат, произведений церковной музыки, которые демонстрируют способности автора во владении композиторской техникой итальянской школы и одновременно близость к песенным истокам русского народа.

В 1779 г. он получил письмо от главного директора придворных театров и музыки И. П. Елагина, в котором тот призывал Бортнянского вернуться в Россию. Композитор возвращается на Родину.

Петербургский период творчества композитора

В Санкт-Петербурге Бортнянский занял должность капельмейстера придворного певческого хора. Одновременно начинается новый этап в творчестве композитора, для которого характерно написание в основном хоровой музыки. Стиль Бортнянского, проявившийся у него с самых первых произведений, открывает новый исторический этап в развитии русской хоровой музыки. Композитор, в отличие от своих предшественников, при написании музыки уверенно опирается на бытующие светские жанры. Стараниями Бортнянского хоровая музыка выходит за пределы академичного полифонического письма. Появление его опусов в печати стало первым примером публикации авторских духовных музыкальных сочинений в России.

В конце 1784 г. после отъезда в Италию композитора Джованни Паизиелло, Бортнянский занимает его место при дворе великой княжны Марии Федоровны, для которой он подготовил альбом пьес, предназначенных для исполнения на фортепиано, клавесине и клавикорде. Композитор долго трудился над оформлением альбома. Через год ему был пожалован чин коллежского асессора. В 1786-1787 гг. состоялись постановки трех опер Бортнянского: «Празднество сеньора, комедия с ариями и балетом», «Сокол» и «Сын-соперник, или Новая Стратоника».

В 1780-1790-е гг. композитор написал большую часть своих хоровых сочинений. В основном они были написаны для обычного четырехголосного состава, но присутствуют в его творческом наследии и двухорные произведения. Есть у Бортнянского и трехголосные литургические сочинения, а также многочастные хоровые композиции (концерты). Именно хоровые концерты Бортнянского, в которых строгая красота классицизма сочеталась с интонационной мягкостью национальной лирики, составляют самую известную часть его творческого наследия. Принадлежали его перу и одночастные литургические хоры, которые нередко превосходили хоровые концерты по степени яркости лирических образов, отточенности тематизма, изысканности фактуры и изяществе формы.

Начиная с последнего десятилетия XVIII в. жизнь Бортнянского значительно изменилась. В 1796 г. он одновременно получил чин коллежского советника и должность директора придворной певческой капеллы, а через полгода ему был пожалован чин статского советника. При нем в капелле произошло отделение хора a capella от оперного, упорядочение и повышение певчим жалования, а в дальнейшем началось строительство для них новых жилых корпусов. Бортнянский бережно хранил и развивал вокальные традиции капеллы. Из поколения в поколение певчие воспитывались на вокальной школе, обеспечивавшей стабильную тембровую ровность и слитность хора от дискантов до басов, что облегчало техническую работу с ансамблем и давало ему огромные выразительные возможности. Одновременно с деятельностью в капелле композитор преподавал в Смольном институте и участвовал в работе Петербургского филармонического общества.

В начале 1800-х гг. Бортнянский проявил себя и в музыкально-общественной деятельности. Он ввел дневные открытые концерты в зале Капеллы, в течение многих лет сохраняя эту традицию. Немалое место в его жизни занимала исполнительская работа с хором капеллы для концертов Петербургского филармонического общества. Большая и даже подавляющая часть концертных программ общества состояла из вокально-симфонических произведений. В 1806 г. Бортнянский получил чин действительного статского советника.

К 1811-1816 гг. относятся внецерковные духовные гимны Бортнянского («Предвечный и необходимый» на слова Ю.А. Нелединского-Мелецкого). В этих произведениях сложился музыкальный стиль русского героико-патриотического гимна. К этому же времени относится и хоровая патриотическая песня Бортнянского «Певец во стане русских воинов» (1812) на слова В.А.Жуковского для солиста (тенор), хора (альты, басы) и оркестра.

В 1814 г. Бортнянскому по заказу государства пишет двухголосную литургию «Простое пение», для которой характерно чередование свободной внеметровой речитации, номеров песенного характера и мелодики промежуточного, полураспевного-полуречитативного типа. В те же годы Бортнянский начинает редактирование и издание своих четырехголосных концертов. В 1815 г. Бортнянский был избран почетным членом Петербургского филармонического общества.

В 1816 г. высочайшим указом императора Александра I на Бортнянского были возложены обязанности цензора духовной музыки. Указ гласил: «Все, что поется в церквах по нотам, должно быть печатное и состоять или из собственных сочинений директора Придворного певческого хора действительного статского советника Бортнянского, или других известных сочинителей, но сих последних сочинения непременно должны печатаемы быть с одобрения г. Бортнянского».

Композитор умер 28 сентября 1825 г. в Санкт-Петербурге и был похоронен на Смоленском православном кладбище, но в 1953 г. прах композитора был перенесён на Тихвинское кладбище при Александро-Невской лавре в Пантеон деятелей российской культуры.