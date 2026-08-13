БОРОВЫХ АНДРЕЙ ЕГОРОВИЧ

Советский военный деятель, генерал-полковник авиации, дважды Герой Советского Союза (1943, 1945).

Биография

Родился 30 октября 1921 года в Курске . После окончания семи классов школы работал водителем. В 1937 году окончил аэроклуб в родном городе. В январе 1940 года был призван на службу в РККА . В 1941 году окончил Чугуевскую ВАШЛ, после чего служил в ней лётчиком-инструктором.

Великая Отечественная война

С началом боевых действий вместе со школой эвакуировался в город Чимкент Казахской ССР. С декабря 1941 года — на фронте . Сражался лётчиком, затем командиром звена в составе 728-го истребительного авиаполка. Проявил себя как мужественный, бесстрашный лётчик-истребитель, не раз принимавший бой против численно превосходящих групп вражеских самолётов. Так, 6 июля 1942 года десятка истребителей атаковала крупную группу из нескольких десятков вражеских самолётов. В том бою враг потерял 7 машин, 1 из них сбил лично Боровых. 20 августа 1942 года шестёрка истребителей, ведомая им, прикрывала действие наземных сил и приняла бой против 20 вражеских самолётов. Боровых удалось не только сорвать планы врага нанести удар по войскам, но и сбить 1 машину. Об исключительно интенсивной боевой работе Боровых говорит тот факт, что уже по состоянию на 25 августа 1942 года он совершил 210 боевых вылетов, сбив 5 самолётов лично и 14 — в составе группы.

В сентябре 1942 года был переведён в 157-й истребительный авиаполк, в котором служил вплоть до конца войны, пройдя путь от лётчика до заместителя полкового командира. По состоянию на 18 марта 1943 года Боровых совершил 328 боевых вылетов, принял участие в 55 воздушных боях, сбив 14 самолётов противника лично и ещё 12 — в составе группы. За это он был удостоен звания Героя Советского Союза.

31 мая 1943 года был ранен в левую ногу. К 3 ноября 1944 года на боевом счету отважного лётчика уже числилось 31 сбитых лично вражеских самолётов и ещё 8 — в составе группы. За это он во второй раз получил высшую степень отличия.

Высокоэффективную боевую деятельность совмещал с обучением лётного состава искусству воздушного боя, готовя молодых лётчиков к выполнению боевых задач. Благодаря высокому уровню боевой выучки сумел добиться минимизации потерь в возглавляемых им подразделениях.

Всего же за время войны Боровых совершил 475 боевых вылетов, последние из которых были сопряжены с воздушными боями над Берлином. Свой последний, 32-й по счёту, самолёт он сбил в последние дни войны.

Послевоенная жизнь

В 1951 году окончил ВВА, в 1957 году — ВАГШ ВС СССР. Освоил реактивную авиационную технику, командовал крупными авиационными частями и соединениями. В 1969-1977 годах командовал ВВС ПВО страны. В 1977-1988 годах был военным консультантом Института военной истории МО СССР. В апреле 1988 года вышел в отставку. Умер 7 ноября 1989 года.