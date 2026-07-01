БОРОВИКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ЛУКИЧ

Российский живописец, портретист, иконописец, академик и советник Императорской Академии художеств . Широкую известность В.Л. Боровиковскому принесли разнообразные по типологии портреты: от репрезентативных полотен большого формата до малоформатных камерных изображений.

Ранние годы

Боровиковский родился в небольшом городке Миргород (совр. Полтавская область, Украина) в семье потомственного иконописца и военного из казачьей среды. Детство и юность Владимира Лукича, вероятно, прошли в обстановке, которая способствовала проявлению и развитию его живописного дарования: Лука Боровик (Лука Иванович Боровиковский), отец будущей петербургской знаменитости, стал его первым учителем иконописи. В 1774 г. согласно обычаю юноша вступил в Миргородский полк, где числился «сверх комплекта» до первой половины 1780-х гг., когда в чине поручика вышел в отставку. В этот период он посвящает себя религиозной живописи, создавая для местных храмов образа, не сохранившиеся до наших дней.

Санкт-Петербург

Переломным в судьбе живописца стал 1787 г., когда Екатерина II решила совершить путешествие в Тавриду через Малороссию. В.В. Капнист, поэт и предводитель дворянства, поручил В.Л. Боровиковскому исполнить два панно для путевого дворца в Кременчуге, где должна была остановиться императрица. Блестяще исполненные художником аллегорические композиции произвели на «казанскую помещицу» должное впечатление, и В.Л. Боровиковский был приглашен в Санкт-Петербург. Особое покровительство ему также оказал находящийся в свите правительницы архитектор Н.А. Львов , пригласивший мастера остановиться у себя в доме. Пребывание Боровиковского в Почтовом стане, где жила семья Львовых, затянулось на десять лет.

Именно встреча с Н.А. Львовым стала отправной точкой в петербургской карьере Боровиковского. Гостеприимный хозяин, известный архитектор и прекрасный рисовальщик, Львов не только предоставил кров молодому художнику, но и, вероятно, развивал мастерство его рисунка, а также способствовал знакомству Боровиковского с произведениями западноевропейского искусства. Также немаловажно, что именно Львов познакомил Владимира Лукича с Дмитрием Левицким , в то время являвшимся ключевой фигурой живописного мира Санкт-Петербурга. Документальных свидетельств ученичества Боровиковского у вышеупомянутого прославленного портретиста не существует, однако манера и различные живописные приемы, свойственные раннему петербургскому периоду творчества Боровиковского, указывают на влияние Д.Г. Левицкого. В это же время Боровиковский сближается с поэтами Д.И. Хвостовым, М.Н. Муравьевым, В.В. Капнистом и композитором Е.И. Фоминым, входящими в кружок Державина-Львова. От них он воспринимает идеи Жан-Жака Руссо, которые позднее повлияли на появление сентименталистских настроений в его творчестве.

Тем не менее, первые заказы, которые Боровиковский также получает благодаря покровительству Н.А. Львова, - это иконы для церквей, построенных по преимуществу самим архитектором. В 1790-1792 гг. художник выполняет 37 образов для Борисоглебского собора в Торжке, а в 1793-1794 гг. работает для собора св. Иосифа в Могилеве. Эти произведения отличает отход от древнерусских иконописных канонов, красочность палитры и большое внимание к изображению красоты и богатства предметного мира.

1794 год открывает новую главу в творчестве В.Л. Боровиковского как выдающегося портретиста. В частности, в это время им создаются как миниатюрные портреты, выполненные маслом на картоне, меди, цинке и дереве, так и произведения большего формата. Абсолютно новаторским является портрет Екатерины II на прогулке в Царскосельском парке, где художник показал иное понимание портретных задач. Это первый пример камерного толкования образа императрицы, явившийся итогом усвоенных Боровиковским идей сентиментализма. Для этого направления характерен отказ от прославления разума, рассудочности и нормативности нравственных воззрений. На первый план выходит индивидуальная неповторимость человека и его жизненного пути, эмоциональная и чувственная сторона личности, интерес к внутреннему миру и гармония человека с природой. Поэтому вместо привычного парадного портрета императрицы, фокусирующегося лишь на одном аспекте ее личности, мы видим у Боровиковского Екатерину - пожилую даму, одетую «по-домашнему», в салопе и чепце, неспешно прогуливающуюся по парку в компании своей любимицы – английской левретки.

Столь необычная трактовка образа императрицы, вероятно, была придумана в кружке Н.А. Львова, однако Боровиковскому не удалось добиться ожидаемого эффекта: по-видимому, Екатерине II портрет не понравился, т.к. он не был приобретен дворцовым ведомством. Однако благодаря хлопотам И.Б. Лампи, австрийского живописца и «почетного общника» петербургской Академии художеств, за эту работа Боровиковский был удостоен звания «назначенного» в академики.

Вышеупомянутый И.Б. Лампи приехал в Санкт-Петербург в 1792 г. и наравне с Д.Г. Левицким может считаться учителем и покровителем Боровиковского. Владимир Лукич под руководством признанного мастера копировал его произведения, изучая приемы и технику современной европейской живописи. Впоследствии, уезжая из России в 1797 г., Лампи оставил бывшему ученику свою мастерскую на Миллионной улице. Покровительство выдающихся деятелей искусства, мыслителей и литераторов благотворно сказывалось на карьере Боровиковского. Именно способность синтезировать все те знания, которые он получил от своих учителей, и новаторский подход в жанре портрета сделали Владимира Лукича важной фигурой в живописной среде.

В 1795 г. он создает портрет Великого князя Константина Павловича, за который получил звание академика, и портрет Г.Р. Державина . Постепенно Боровиковский получает все больше заказов вне круга своих покровителей. В этот период в творчестве мастера формируется своеобразный композиционный канон женских портретов: поясное изображение фигуры, часто опирающейся на тумбу, дерево, реже стол; плод или цветок в руке портретируемого или рядом; природный фон; размещение фигуры на стыке светлого (небо) и темного (кроны деревьев/кустов). Все это позволяет назвать Боровиковского создателем сентиментального портрета.

Самым знаменитым воплощением такого типа портрета стало изображение Марии Ивановны Лопухиной (1797). Созданный Боровиковским образ овеян поэтичностью, выраженной через певучую линейность рисунка и ритм тончайших светотеневых нюансов. Изгиб фигуры Марии Ивановны вторит изгибу дерева на заднем плане, колосьям ржи и бутону розы. Белое платье с прямыми складками перекликается с цветом березок, шелковый пояс – с голубыми васильками, нежно-лиловая шаль – с розами справа. Эмалевые, прозрачные, с множеством лессировок краски Боровиковского создали удивительный по своей жизненной достоверности образ. Это полотно произвело неизгладимое впечатление на современников, став удивительным примером портрета, где воплощены просветительские идеалы и глубина чувств, которых до этого не знала русская портретная живопись.

На конец 1790-х - начало 1800-х гг. приходится время расцвета творчества Боровиковского. Он получает множество заказов, становясь наравне с Д. Левицким главным портретистом петербургской знати. Постепенно сентименталистские тенденции уступают место строгой пластичности, скульптурности форм и усилению объемности, свойственной классицизму. Он создает парадные портреты императора Павла I и князя А.Б. Куракина. В 1802 г. становится Советником Академии художеств. Своеобразным итогом предыдущего сентиментального периода творчества мастера может рассматриваться портрет сестер Гагариных.

Для 1800-1810 гг. характерен интерес Боровиковского к семейным групповым портретам, где при сохранении внешних индивидуальных черт превалируют монументальные и даже героические черты. В этот же период он снова обращается к иконописи, участвуя в создании образов для Казанского собора и церкви Смоленского кладбища в Санкт-Петербурге.

Светская жизнь В.Л. Боровиковского продолжает протекать в рамках разных кружков и масонской ложи «Умирающего сфинкса», куда он вступил в 1802 г. Впоследствии он покинул ложу и в 1819 г. стал членом мистического кружка Е.Ф. Татариновой «Союз братства». Биографы отмечают, что вступление в это объединение было вызвано поиском духовного единства, атмосферы, созвучной его внутреннему миру, и примирения с несправедливой действительностью. Однако Боровиковский был разочарован в очередной раз. «Все мне кажутся чужды… Одно высокомерие, гордость и презрение» - писал он в своем дневнике. Современники отмечали, что художник жил в одиночестве, без семьи, в свободное время развлекал себя игрой на гуслях и очень тосковал по Малороссии.

Стоит отметить еще один аспект деятельности известного живописца – преподавание. Хотя он никогда официально не имел своей школы, у него обучались И.В. Бугаевский-Благодарный, А.Г. Венецианов и др. Последний в письме по смерти художника назвал своего учителя «почтеннейшим и великим мужем».

Владимир Лукич Боровиковский умер 6 (18)апреля 1825 г. в Санкт-Петербурге, достигнув славы и почета, о которых не мог и мечтать. Все свое имущество, «состоящее в нескольких картинах, небольшом количестве книг, денег и в прочих домашних вещах», он завещал раздать неимущим.

В.Л. Боровиковский был похоронен на Смоленском кладбище, а потом перезахоронен в Александро-Невской лавре в Санкт-Петербурге.