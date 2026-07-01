БОРОВИЧСКИЙ МУЗЕЙ

Боровичский краеведческий музей.

Музей истории города Боровичи и Боровичского края, один из старейших музеев Новгородской области , был основан в 1918 году по решению коллегии Боровичского Уездного Отдела Народного образования.

В 2009 году музей расположился в двухэтажном каменном доме с мезонином середины XIX в., принадлежавшим купцу I гильдии М.Я. Шульгину, городскому голове (1894-1906), депутату III Государственной Думы (1907-1911). Историческая экспозиция создана в 2009 году и охватывает период от эпохи каменного века до событий 1917 года. Внутреннее убранство залов соответствует времени и стилю выставляемых здесь музейных предметов.

Кремниевые находки из Егольской каменной мастерской, керамические сосуды мстинской неолитической культуры рассказывают о древней истории края.

Женские украшения: бронзовые браслеты, фибулы, перстни, шумящие подвески, височные кольца, шейные гривны представляют культуру древних славян X – XI веков. Предметы восточной торговли повествуют о древнем торговом пути «Из варяг в арабы», куда входила река Мста - река полноводная, но своенравная, по порогам которой без опытного лоцмана не пройти. Среди экспонатов - подлинная карта потомственного лоцмана Кузнецова, живописный портрет лоцмана Василия Малышева (1882 года), макет барки. Барка была уникальным судном, созданным и усовершенствованным талантом и смекалкой русских корабельных плотников. Самое большое её достоинство состояло в том, что она имела малую осадку, до 50 см. и плоское изгибающееся дно. Когда барка зависала на уступе порога, дно изгибалось, нос касался воды и это спасало ее от разрушения. В экспозиции музея занимает достойное место каменный паспорт - исторический документ об учреждении города. На гранитном камне золотом выполнена надпись об учреждении города. К концу XIX века Боровичи - промышленный город, известный не только в округе и Новгородской губернии, но и снискавший себе славу в Европе.

Сам Париж обещал занять более половины всех мест на первой сельскохозяйственной кустарно-промышленной выставке в Боровичах, учрежденную под покровительством принца Ольденбургского «видя ее безусловную полезность для края между двумя Российскими столицами». Франко-русский пирогранит заводов князя Голицына в Боровичах и по сей день хранит секрет своего изготовления. На Всемирной выставке в Париже он был удостоен большой серебряной медали. Местное сырье - «все виды глин» привлекали и создавали конкуренцию санкт-петербургским и могилевским купцам и промышленникам. Искусство местных мастериц - украшения из речного жемчуга, что водился в притоках Мсты - удивят своей тонкой работой. Привлекает внимание занятия и мастерство жителей Боровичского уезда: резная мебель с точеными балясинами, кухонная утварь, предметы крестьянского быта и промысловой деятельности. По их искусству и старым фотоснимкам «нельзя сказать, что крестьяне бедны, живут порядочно…». Атмосферу старинного купеческого городка передают панорамы торговых рядов, как подражание Апраксину двору в Санкт-Петербурге , с купеческими лавками, рекламными вывесками «Старая аптека», «Шустовский коньяк», «Булочная», «золотых дел мастерская», бакалейными и мясными лавками, обжорными рядами, где торговали местные купцы Звонаревы, Мухины, Митрофановы. Дворянские усадьбы - это часть истории Боровичского края. Она представлена в большом, богато убранном, парадном зале экспозиции. За службу царю и отечеству дворяне получали земельные наделы в окрестностях Боровичского уезда: в конце XVIII века в уезде было двести дворянских усадеб. Их имена составили честь и славу боровичской земли: Суворовы, Апраксины, Горемыкины, Клеопины, Козляниновы, Путилов и другие. Сохранилась эта ушедшая жизнь в жалованных грамотах на дворянство, дарственных, завещаниях, формулярных и послужных списках, в дневниках, фотографиях и застывших музейных интерьерах, где хранятся их вещи, старинная усадебная мебель. Музей является филиалом «Новгородского государственного объединенного музея-заповедника».

Иллюстрации:

Боровичский краеведческий музей.