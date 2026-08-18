БОРОДКИН ЛЕОНИД ИОСИФОВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (1993), профессор (1996), академик РАЕН (2005), заведующий кафедры исторической информатики исторического факультета МГУ, профессор кафедры истории России новейшего времени факультета архивного дела ИАИ РГГУ, президент ассоциации «История и компьютер» (1992 – 2000, 2008 – н.в.), научный руководитель Центра экономической истории исторического факультета МГУ (2009).

Родился 9 декабря 1946 года в Таллине. В 1971 году окончил Московский физико-технический институт по специальности «Прикладная математика». С 1977 года работает на историческом факультете МГУ. В 1979 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук на тему «Разработка, исследование и применение алгоритмов агрегированного представления сложных информационных структур». В 1992 году стал президентом ассоциации «История и компьютер» и занимал эту должность до 2000 года. В 1993 году защитил диссертацию доктора исторических наук на тему «Методы прикладной математики и информатики в исторических исследованиях». С 1997 года преподает на кафедре истории России новейшего времени факультета архивного дела ИАИ РГГУ. В 2004 году возглавил вновь созданную кафедру исторической информатики. В 2008 году вновь избран президентом ассоциации «История и компьютер», остается на этой должности в настоящее время.

Автор более 400 научных публикаций. В область научных интересов входят экономическая история России, историческая информатика, количественные методы и математическое моделирование в исторических исследования, а также клиометрия.

Сочинения:

Количественные методы в исторических исследованиях / Под ред. И.Д. Ковальченко / Л. И. Бородкин, И. М. Гарскова, Т. Ф. Изместьева и др. — "Высшая школа" Москва, 1984. — С. 384.

Многомерный статистический анализ в исторических исследованиях. — Изд-во МГУ Москва, 1986. — С. 188.

Современные методы изучения исторических источников с использованием ЭВМ. Учебное пособие. — Изд-во МГУ Москва, 1987. — С. 87. (в соавторстве с И.Д. Ковальченко)

Borodkin L., Leonard C. The Rural/Urban Wage Gap in Russia, 1885-1913: Statistical Modelling. (Dicussion Paper Series. Number 14). — Oxford, 2000. — P. 25.

Электронные ресурсы в изучении истории России ХХ века. — Исторический факультет МГУ, Москва, 2002. — С. 20. (в соавторстве с Т.Я. Валетовым)

ГУЛАГ: Экономика принудительного труда. — РОССПЭН Москва, 2005. — С. 320. (в соавторстве с П. Грегори и О.В. Хлевнюком)

Информационные технологии для историков: Учебное пособие к практикуму по курсу Информатика и математика / Отв. ред. Л.И. Бородкин (Труды исторического факультета МГУ: Вып. 36. Сер. III. Instrumenta studiorum: 15) / Л. И. Бородкин, И. М. Гарскова, Т. Я. Валетов и др. — Изд-во Моск. ун-та Москва, 2006. — С. 236.

Российский фондовый рынок в начале ХХ в.: факторы курсовой динамики. — СПб, 2010. — С. 296. (в соавторстве с А.В. Коноваловой)

Не рублем единым: Трудовые стимулы рабочих-текстильщиков дореволюционной России / Л. И. Бородкин, Т. Я. Валетов, Ю. Б. Смирнова, И. В. Шильникова. — РОССПЭН Москва, 2010. — С. 535.

Трудовые конфликты и рабочее движение в России на рубеже XIX / Л. И. Бородкин, С. В. Глазунов, А. В. Новиков и др. — Алетейя СПб, 2011. — С. 473.

Промышленная типология губерний Европейской России на рубеже xix-xx вв. (Опыт многомерного количественного анализа по данным промышленной переписи 1900 г.) // Математические методы в социально-экономических и археологических исследованиях. — Москва: Москва, 1981. (в соавторстве с И.Д. Ковальченко)

Некоторые аспекты применения количественных методов при изучении нарративных источников // Количественные методы в советской и американской историографии. — Москва: Москва, 1983. (в соавторстве с Л.В. Миловым)

Неформальные социальные практики рабочих в годы позднего социализма: к историографии вопроса // Рабочие и общественно-политический процесс в России в конце XIX –ХХ вв. — Т. 1. — Кострома Изд-во КГУ, 2012. — С. 30–41.

Клиометрика // Теория и методология истории / Отв. ред. В.В.Алексеев, Н.Н.Крадин, А.В.Коротаев, Л.Е.Гринин. — Учитель Волгоград, 2014. — С. 440–447.

Виртуальные реконструкции исторической городской застройки: новые технологии презентации музейных экспозиций // Роль музеев в информационном обеспечении исторической науки: сборник статей / Под ред. Л. И. Бородкин. — Этерна Москва, 2015. — С. 386–395.