БОРОДИН ВАСИЛИЙ АРИСТАРХОВИЧ

Бородин Василий Аристархович (28.01.1883–1950) – из 2-го военного отдела Оренбургского казачьего войска. Окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус (1901) и Оренбургское казачье юнкерское училище (1903). На службе с 21.09.1903. Подхор. (с 21.09.1903). Хор. (с 02.08.1907). Сотн. (с 05.10.1911). Подъес. (с 1915). Ес. (с 1916, на 1918). Войск. старшина (1918, произведен в этот чин после боя у станицы Кассельской; утверждено производство Войсковым правительством Оренбургского казачьего войска «за отличие в делах против неприятеля» – Приказ Верховного правителя и Верховного главнокомандующего 05.04.1919 со ст. с 08.04.1918). Полк. (по нек. данным – с 30.03.1919, официально – Приказ Верховного правителя и Верховного главнокомандующего 20.04.1919 со ст. с 06.02.1919). Ген.-майор (с 09.09.1919, произведен лично А.В. Колчаком и А.И. Дутовым во время их поездки на фронт). Служба: В 1 Оренбургском казачьем полку (с 1903, на 01.01.1908–01.01.1910). Во время 1МВ мл. оф. 2 сотни 9 Оренбургского казачьего полка. Командир 2 сотни 9 Оренбургского казачьего полка. Эвакуирован с театра военных действий и зачислен в 5 ОКЗС (01.1916). В 9 ОК атамана Подурова полку (на 01.1917). Командир 2 партиз. отряда оренб. казаков в Верхнеуральске (01–03.1918). Принимал уч. в боях с красными под командованием В.К. Блюхера и братьев Кашириных. Уч. Тургайского похода (17.04–07.07.1918). Ранен в борьбе с большевиками. Пом. нач. партиз. отряда Оренбургского казачьего войска (на 07.1918). Командир 2 Оренбургского казачьего полка (08.1918–03.06.1919) на Уфимском фронте. Контужен (1919). Командир 2 отд. Оренбургской казачьей бригады (20.07.1919–01.1920; 2 и 5 Оренбургские казачьи полки) первонач. в составе Уфимской группы войск 3 А. Уч. в Уфимской, Златоустовской и Челябинской операциях. Бригада уч. в Тобольско-Петропавловской опер в составе Партиз. группы ген. Л.Н. Доможирова. Уч. Сиб. Ледяного похода. В Дальневосточной А. командир 1 Оренбургского казачьего полка отд. Оренбургской казачьей бригады (с 1920, утв. 22.03.1921), и.д. нач. отд. сводной КБ (с 30.04.1921), командир отд. Оренбургской казачьей бригады (с 02.05.1921). Командующий I Сводно-каз. корпусом воор. сил Врем. Приамурского правительства (с 23.10.1921). Член Приамурского Земского собора (07.1922). Командующий Сиб. каз. группы (08.08–10.1922). Из Гирина перебрался в Шанхай. В эмиграции – в Китае. Член правления Каз. союза в Шанхае. Служил в Шанхайской водопроводной компании (с 1928). Член ОК станицы им. А.И. Дутова. Член правления Каз. союза в Шанхае. В конце 1943 выехал к жене, проживавшей в Харбине. Награды: Св. Анны 4-й ст. с надп. «За храбрость» (1915), Св. Стан. 3-й ст. м. и б. (1916), Св. Анны 3-й ст. м. и б. (1916), Св. Стан. 2-й ст. м. (Высочайший приказ 28.01.1917); Св. Вл. 4-й ст. м. и б. (Приказ Верховного правителя и Верховного главнокомандующего 12.07.1919); Св. Вл 3-й ст. м. («За отличие в делах против неприятеля» 19.07.1919).