БОРОДИН МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

Бородин Михаил Павлович (29.09.1862–?) – из дворян Оренбургского казачьего войска. Окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус (1880), 3 Александровское военное училище (1882) и Николаевскую академию Генерального штаба по 2 р. На службе с 01.09.1880. Хор. (с 07.08.1882). Сотн. (с 07.12.1885). Подъес. (с 23.11.1892). Шт.-кап. (с 07.01.1895). Кап. (с 02.04.1895). Подполк. (с 05.08.1898). Полк. (с 06.04.1903). Ген.-майор (с 29.03.1909). Ген.-лейт. («за отличия по службе». Приказ Верховного правителя и Верховного главнокомандующего 30.03.1919).Служба: в ОКабр (с 07.08.1882), во 2 ОКбатр (на 09.1890), адъютант Нак. атамана Оренбургского казачьего войска (с 15.09.1890), ст. адъютант упр. 1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска (10 мес., 20 дней). В течение 10 лет оф.-воспитатель Оренбургского Неплюевского кадетского корпуса (1892–1902). Инсп. классов Нижегородского графа Аракчеева кад. корпуса (08.12.1902–14.08.1910). Директор Вольского кад. корпуса (Вольской воен. гимназии, 14.08.1910–1918). Директор 2 Оренб. кад. корпуса (2 Оренб. воен. гимназии, с 29.07.1918), эвак. в Иркутск (01.1919). Уч. в боях в Иркутске против Политцентра (24.12.1919–05.01.1920). Награды: Св. Стан. 3-й ст., Св. Анны 3-й ст. (1891), Св. Стан. 2-й ст. (1906), Св. Вл. 3-й ст. (1912). Супруга дочь дворянина Екатерина Ивановна Ленгарова. Зарегистрирован при упр. коменданта Иркутска (на 31.01.1920). Дети: Иван (07.08.1891), Павел (1893). Во 2 браке (25.01.1920, Иркутск): вдова полк. Мария Ростиславовна Никитникова (1862–?).