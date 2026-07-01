БОРОДИН ГЕОРГИЙ КОНДРАТЬЕВИЧ

Бородин Гео́ргий Кондратьевич (14.01.1860–1921) – из потомств. дворян Уральского казачьего войска. Единоверец. Образование домашнее. Окончил Оренбургское казачье юнкерское училище (1878), Оф. кав. школу «успешно». На службе с 22.01.1876. Урядник (с 27.04.1876). Портупей-юнкер (07.04.1878). Хор. (с 16.04.1878). Сотн. (с 13.12.1879). Подъес. (с 15.12.1884). Ес. (с 01.07.1896). Войск. старшина (за боевые отличия, с 31.03.1905 со ст. с 08.10.1904). Полк. (за отл., с 02.09.1908). Ген.-майор (за боевые отличия, Приказ армии и флоту 28.05.1917 со ст. с 15.07.1916 с утв. в заним. должн.). Служба: Прикомандирован к штабу войск Уральской обл. (с 22.01.1876). В Ур. учебной сотне (с 27.04.1876). В Оренбургском казачьем юнкерском училище (12.09.1876). В отд. Ур. каз. сотне (16.04.1878). В Ур. учебной сотне (с 05.07.1878). Зачислен в строевой комплект Ур. КВ с оставлением в сотне (28.12.1878). На льготе (с 31.08.1879). Во 2 УрКП (с 21.06.1880). На льготе (с 01.07.1883). И.д. смотрителя устьев реки Урал (с 01.07.1887). Зачислен по Ур. КВ с оставлением в должн. (02.09.1887). Атаман ст. Кожехаровской (с 11.03.1888). Атаман ст. 1-й Уральской (с 01.09.1893). Зачислен в комплект Ур. каз. полков с отчислением от должн. (19.06.1895). И.д. пом. командира Уральской учебной сотни (с 26.06.1895). В 3 Уральском казачьем полку (с 09.02.1896), командир 4 сотни (03.03-02.07.1896). На льготе (с 04.08.1896). И.д. лесничего 2-го лесничества Уральского казачьего войска (с 11.08.1896). Командир 3 сотни 2 Уральского казачьего полка (1901). В 3 Уральском казачьем полку (с 23.11.1903). В 4 Уральском казачьем полку (с 20.04.1904). Уч. русско-японской войны. В 1 Уральском казачьем полку (с 10.01.1907). Врем. прикомандирован к 8 Уральском казачьем полку (01.1907), для командования сотнями, расположенными в г. Уральске. Командир 1 Уральского казачьего полка (с 02.09.1908, на 1914). Комендант г. Перемышь (02-03.1915). Командир 30 Донского казачьего полка (03.08–08.10.1915). Командующий 2 бригадой Оренбургской казачьей дивизии (08.10.1915–1917, на 1917 – 2 бригадой 1 Оренбургской казачьей дивизии), числился по Оренбургскому казачьему войску. Избран Ур. станичным сходом членом Ур. военно-полевого суда (24.04.1918). В Отд. Уральской армии без должн. (1919). Уволен от службы по дом. обстоятельствам с мундиром и пенсией (Приказ Верховного правителя и Верховного главнокомандующего 03.06.1919). Уч. отступления Отд. Уральской армии вдоль вост. побережья Каспийского моря (1919-20). В оппозиции к атаману Уральского казачьего войска В.С. Толстову. Сдался в плен частям РККА при отступлении Отд. Уральской армии в Форту Александровском с гарантией сохранения жизни (05.04.1920). Содержался в лагерях Архангельского края. Расстрелян вместе с группой казачьих генералов на р. Сев. Двина. Супруга дочь полк. Уральского казачьего войска Любовь Климентьевна Еремина. Дети: София (10.09.1890), Екатерина (04.12.1892), Татьяна (01.01.1895). Награды: Св. Стан. 3-й ст. (29.07.1891), Св. Анны 3-й ст. (06.05.1899), Св. Вл. 4-й ст. (1901), Св. Анны 4-й ст. с надп. «За храбрость» (1904, по др. данным – 09.01.1906), чин войск. ст. (за БО, 1904), Св. Стан. 2-й ст. м. (21.09.1905), Св. Анны 2-й ст. м. (1905, Высочайший приказ 19.04.1910), Золотое оружие (10.05.1906), чин полк. (1908), Св. Вл. 3-й ст. (1912), м. к Св. Вл. 3-й ст. (05.04.1915), м. и б. к Св. Вл. 4-й ст. (22.08.1915), м. и б. к Св. Анны 3-й ст. (25.12.1915). Имел два благоприобретенных дома: в ст. Кожехаровской и двухэтажный дом в Уральске с фруктовым садом в 6 десятин.