БОРНХОЛЬМ

Датский остров, освобожденный советскими войсками в мае 1945 г.

4 мая английские войска под командованием Б. Монтгомери перешли датскую границу. Тогда же немецкие войска сдались в Голландии, Северо-Западной Германии, на Гельгольланде и Фризских островах. Чтобы воспрепятствовать последним акциям оккупантов на датской земле, боевые группы Сопротивления заняли электрои водонасосные станции, установили охрану вблизи мостов и других важных объектов. В последние недели оккупации немцы заминировали многие мосты, дамбы, установили вдоль дорог пулеметы и возвели брустверы. Датская бригада, находившаяся в Швеции, ждала переброски в Хельсингёр. 5 мая в Каструпе высадились 300 английских солдат под командованием генерала П. Х. Дювинга, встреченные с ликованием. Датский остров Борнхольм в последние дни войны стал пограничной территорией между позициями немецких и советских войск. Вопрос целесообразности высадки советских войск на Бронхольме впервые был затронут руководителем скандинавского отдела МИД СССР В. С. Семеновым в декабре 1944 г. в послании министру иностранных дел В. М. Молотову . В послании заместителю министра иностранных дел В. Г. Деканозову от 7 марта 1945 г. В. С. Семенов, в частности, сообщал: «в Померании целесообразно, чтобы Главный морской штаб получил возможность высадки наших войск на датский остров Борнхольм. Такая операция, если она возможна с военной точки зрения, политически была бы вполне оправдана, поскольку остров оккупирован германскими войсками и использовался как военная база против СССР... Англичане внушают датским политикам будто Дания всецело находится в зоне операций и интересов западных держав, и будто датские вопросы не интересуют и не касаются СССР. Между тем, расположение зон оккупации в Германии и английский контроль над Кильским каналом придают особое значение Дании с точки зрения обеспечения безопасности нашего Балтийского побережья». 7 мая советские войска высадились на острове Борнхольм. Комендант находившегося на острове немецкого гарнизона отказался его сдавать. 7 мая ВВС Красной Армии бомбили города Рёне и Нексё. По свидетельству датского коменданта Стемана, бомбардировка была спровоцирована обстрелом немецкой стороной советских самолетов. Десять человек были убиты, 35 ранены, много зданий разрушено. Представители местной администрации вместе с участниками Сопротивления просили правительство обратиться за помощью к англичанам. Однако те отказались прибыть на остров, уже занятый советскими войсками. Оставшимся на острове немецким войскам советское командование предъявило ультиматум о немедленной сдаче. Немцы упорствовали. 8 мая командование вынуждено было во второй раз отдать приказ об открытии огня по остаткам немецкого гарнизона. Во избежание жертв горожане были эвакуированы. Но около 800 жилых домов было разрушено и почти 3000 повреждено. На следующий день немцы капитулировали. При освобождении Борнхольма погибли 30 советских военнослужащих. 15 мая 1945 г. на имя командующего войсками 2-го Белорусского фронта из Ставки Верховного Главнокомандования поступил приказ, который разъяснял акт занятия острова советскими войсками и условия оккупационного режима на острове. В нем в частности говорилось: «остров Борнхольм является частью Дании и занят нашими войсками только потому, что расположен в тылу нашей германской оккупационной зоны. При этом на острове имеется немало германских агентов, которые должны быть вычищены». Командующий 6-й немецкой армией генерал-полковник Ф. Паулюс , А. Гитлер, начальник штаба ОКВ В. Кейтель , начальник генерального штаба сухопутных войск генерал-полковник Ф. Гальдер (второй справа), главнокомандующий сухопутными войсками генерал-фельдмаршал В. Браухичми занимается временно, пока не разрешены ещё военные вопросы в Германии... на острове сохранить датскую администрацию. Пользование кабелем разрешать датчанам, рыбную ловлю и организацию питания острова из Дании также разрешить. Против приезда датских представителей на остров не возражаем. Вопрос о приезде английского генерала изучается соответствующими органами, на острове иметь стрелковый корпус в составе не менее двух дивизий». Специальным указом короля генерал Ф. Ф. Коротков и ряд офицеров Красной Армии, участвовавших в освобождении Борнхольма, были награждены орденом «Король Кристиан Х» и медалью «Свобода». Выступая 10 мая 1945 г. по радио, министр иностранных дел Дании, активный участник Сопротивления Кр. Мёллер сказал: «Все народы благодарят сегодня Советский Союз за его огромный вклад в дело разгрома злейшего врага человечества. Датский народ выражает России свою горячую благодарность за ее участие в освобождении Дании».

Исторические источники:

Кузьмин А. В. В прибрежных водах.М., 1967.

Автор статьи: Кудрина Ю. В.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015