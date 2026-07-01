БОРМАН ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Ранние годы и первые успехи

Известно, что Григорий Николаевич родился в 1837 г. в столице Российской империи. Происходил из немцев, которые прибыли в Россию и остались здесь на постоянное жительство. Его отец был фармацевтом.

Б. получил хорошее образование. Обучался в Императорском Санкт-Петербургском университете. Параллельно Б. работал продавцом в столичном кондитерском магазине. Эта деятельность и определила будущую жизнь Б. Хозяева кондитерского магазина не имели наследников, поэтому приняли решение передать лавку Б.

Собственное кондитерское дело

Свое дело Б. открыл по окончании университета в 1862 г. на Невском проспекте. Его магазинчик получил наименование «Жорж Борман». Особенностью производства был ручной способ изготовления продукции. Кондитерские изделия изготавливались специальным оборудованием – ручной машиной для выделки шоколада.

Постепенно дело ширилось, стало приносить прибыль. Полученные доходы Б. отправлял в расширение кондитерского производства. В 1866 г. Б. выкупил у Г. Пфейфера шоколадную фабрику. С 1869 г. состоял купцом 2-й гильдии.

Продукция пользовалась большим успехом. В 1870 г. на Всероссийской выставке, которая проходила в российской столице, товар удостоился бронзовой медали. С 1876 г. – поставщик Двора Его Императорского Величества. На кондитерских изделиях фабрики выставлялся государственный герб.

Успех реализуемой продукции позволил вывести производство на общероссийский уровень. В 1876 г. Б. удалось открыть оптовый склад, на котором хранилась кондитерская продукция. Спустя два года начали действовать оптовые склады в Москве и Нижнем Новгороде.

В 1878 г. кондитерская продукция удостоилась золотой медали на Всемирной выставке в Париже, в 1895 г. – еще двух золотых медалей там же и диплома с медалью на выставке в Чикаго.

В 1895 г. возникло товарищество «Жорж Борман». К 1912 г. имущество товарищества составляло десять кондитерских магазинов в столице. В деятельность фирмы постепенно Б. включил и своих сыновей.

Умер Б. 25 декабря 1918 г. в Харькове.