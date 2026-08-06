БОРКО Юрий Антонович

Родился 6.02.1929, г. Ростов-на-Дону. Окончил исторический факультет МГУ . Кандидат экономических наук (1969), диссертация по социальной политике Европейского экономического сообщества. Докторская диссертация : Капиталистическая экономическая интеграция и социально-экономические процессы (1984).

В 1962—1963 годах младший научный сотрудник ИМЭМО АН СССР.

В 1963—1970 годах работал в редакции журнала «Мировая экономика и международные отношения» в должности редактора отдела, ответственного секретаря редакции и члена редколлегии.

В 1970—1989 годах работал в Институте научной информации по общественным наукам (ИНИОН) АН СССР, возглавлял Отдел стран Западной Европы и Северной Америки, главный научный сотрудник.

С 1990 года работает в Институте Европы РАН. В 1993-2004 годах возглавлял Отдел европейской интеграции, в 1995 -1999 годах являлся заместитель директора института по научной работе.

Доктор экономических наук, профессор. В настоящее время руководитель Центра европейской документации/информационного центра Евросоюза Института Европы РАН

Область интересов : Проблемы европейской интеграции; отношения между Россией и ЕС; мировая экономика и международные отношения.

Сочинения: Более 400 публикаций, в т.ч. 4 монографии, главы в 40 монографиях, статьи, брошюры

Западная Европа: социальные последствия капиталистической интеграции. М.: Наука, 1975;

Экономическая интеграция и социальное развитие в условиях капитализма. М.: Наука, 1984;

Заглядывая в XXI век: Европейский Союз и Содружество Независимых Государств. М.: «Интердиалект+», 1998 (отв. ред., соавтор);

Европейский Союз на пороге XXI века. Выбор стратегии развития. М.: УРСС, 2001 (отв. ред., соавтор);

От европейской идеи – к единой Европе. М., Деловая литература, 2003