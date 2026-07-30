БОРИСОВ Юрий Васильевич

Родился 25 июня 1921 г. в г. Кременчуге; окончил философский факультет МГУ в 1943 году и Высшую Дипломатическую Школу МИД СССР.

Доктор исторических наук , тема диссертации посвящена истории франко-советских отношений в 1924-1945 гг.

В разные годы жизни являлся заместителем главного редактора журнала "Вопросы истории", заведующим кафедрой всеобщей истории МГИМО, советником посольства СССР во Франции (1971), заведующим кафедрой дипломатической службы;

Область интересов : История международных отношений, внешняя политики России, внешняя политика Франции;

Профессор Дипломатической академии МИД России, Чрезвычайный и Полномочный посланник, Заслуженный деятель науки РФ, академик Международной академии информатизации, академик Нью-Йоркской академии наук

Учитель : А. Манфред.

Сочинения: Русско-французские отношения после Франкфуртского мира 1971-1875 гг. М., 1951;

Советско-французские отношения и безопасность Европы. М., 1960;

Франция. История зарубежных стран после второй мировой войны. М., 1964;

Франция. История зарубежных стран 1917-1945 гг. М., 1967;

Луи Арагон, Марк Шагал и др. встречи в Париже // Международная жизнь. 1989. №1;

Шарль Морис Талейран. М., 1986;

Дипломатия Людовика XIV. М., 1991.