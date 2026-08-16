БОРИСОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Советский военачальник, гвардии генерал-майор, участник Великой Отечественной войны , Герой Советского Союза (1945).

Биография

Родился 1 (по новому стилю — 14) октября 1903 года в деревне Таковая (ныне — Борисоглебский район Ярославской области). Получил начальное образование. С тринадцатилетнего возраста жил в Петрограде, работал учеником в магазине. В 1918 году вернулся на родину.

В октябре 1925 года призван в РККА . В 1926 году окончил полковую школу, в 1928 году — Объединённую военную школу имени ВЦИК, после чего служил на преподавательских должностях. В 1931 году окончил Осоавиахимовскую школу снайпинга, в 1932 году — БТКУКС в Ленинграде, в 1940 году — Военную академию имени М. В. Фрунзе. Незадолго до начала Великой Отечественной войны назначен начальником штаба 5-й воздушно-десантной бригады, дислоцированной в Одесском военном округе.

Великая Отечественная война

В начальный период войны участвовал в боях на территории Украинской ССР, оборонял Киев . В сентябре 1941 года вместе со своей бригадой сумел прорваться к своим. В ноябре 1941 года назначен начальником штаба 87-й стрелковой дивизии. Проявил себя как исключительно грамотный и отважный штабной работник, все силы отдающий делу проведения в жизнь приказов вышестоящих инстанций. Неизменно правильно планировал и организовывал бои по разгрому вражеских частей, лично осуществлял разведку. Первый успех — разгром в ходе ноябрьского наступления 1941 года Тимской группировки гитлеровцев.

Впоследствии дивизия Борисова была преобразована в 13-ю гвардейскую, а сам он назначен заместителем её командира. В сентябре 1942 года он участвовал в обороне Сталинграда , появляясь на самых опасных участках. 18 сентября 1942 года под его руководством была успешно осуществлена операция по блокировке и штурму одного из крупнейших городских зданий, откуда немцы обстреливали переправу через Волгу и просматривали всю глубину обороны дивизии. В конце сентября — начале октября 1942 года Борисов во главе оперативной группы штаба дивизии организовал отражение 4 немецких контратак, сумев уничтожить сотни солдат и офицеров. Во всех боях демонстрировал смелость и решительность, на месте принимая смелые решения и лично обеспечивая их проведение в жизнь.

В 1943 году ускоренным курсом Борисов окончил ВВА имени К. Е. Ворошилова, после чего командовал 175-й стрелковой дивизией. Во время битвы на Курской дуге вверенное ему соединение приняло на себя мощный удар гитлеровских частей, удержав занимаемые позиции и не допустив прорыва между стыками 132-й и 180-й стрелковых дивизий. Только за 7 июля 1943 года только один полк его дивизии — 282-й стрелковый — отразил 9 атак 2 пехотных полков, поддержанных 156 танками и самолётами. Когда началась наступательная фаза Курской битвы, части Борисова успешно прорвали немецкую оборону и продвинулись вперёд. За 8 дней наступления с 11 по 19 июля 1943 года враг в результате её действий потерял около 7 тысяч солдат и офицеров, 34 танка, 8 орудий, 33 пулемёта, 6 самолётов.

Не менее успешно действовала дивизия Борисова и в ходе ноябрьских наступательных боёв 1943 года. Пройдя с боями более 100 километров, её части форсировали реку Березину. В тех боях они уничтожили более 1 тысячи солдат и офицеров, 3 орудия, 26 миномётов, 6 пулемётов, 3 автомата, захватила богатые трофеи. В тех боях Борисов получил ранение.

В июне 1944 года Борисов был назначен командиром 44-й гвардейской стрелковой дивизии. Во главе её он успешно действовал в ходе освобождения Белорусской ССР и Польши. Вверенные ему части прорвали мощную немецкую оборону на реке Западный Буг и с малыми потерями продвинулись вперёд, нарушив всю выстроенную противником систему оборонительных укреплений. Развивая успех, Борисов нанёс поражение двух пехотным дивизиям вермахта, вышел к реке Нарев. Его дивизия, форсировав эту водную преграду, прорвала три линии гитлеровской обороны, а затем, закрепившись на захваченном плацдарме, отразила до 7 ожесточённых немецких контратак. Сам Борисов, рискуя жизнью, появлялся на самых опасных участках, невзирая на артиллерийский и миномётный огонь, постоянные бомбардировки. За те бои Борисов был удостоен звания Героя Советского Союза.

В январе 1945 года с плацдарма к югу от польского города Пултуска, в течение нескольких месяцев успешно удерживаемого дивизией, части Борисова начали стремительное анступление. 14 января — 1 февраля она прошла с боями более 250 километров, с ходу форсировав реку Вислу в районе города Грауденц (ныне — Грудзёндз), а затем в числе первых ворвавшись в городе Нисельск и Плоньск. Враг потерял до 2,9 тысяч солдат и офицеров убитыми и пленными, 18 танков и самоходок. Отлично проявила дивизия под командованием Борисова и в боях за Восточную Пруссию, Померанию, при штурме Берлина . 24 июня 1945 года генерал участвовал в Параде Победы .

Послевоенная жизнь

В послевоенное время находился на преподавательской работе в ВВА имени К. Е. Ворошилова (впоследствии — ВАГШ ВС СССР). Неоднократно направлялся в зарубежные командировки, был военным специалистом в Румынии и ГДР. В мае 1961 года уволен в запас. Умер 19 марта 1993 года в Москве.