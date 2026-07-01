БОРИСОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

Российский историк. Доктор исторических наук (2000), профессор, заведующий кафедрой истории России до начала XIX века (2007).

Родился 29 июля 1952 года в городе Ессентуки в семье железнодорожников. В 1974 году окончил исторический факультет МГУ, тема дипломной работы – «Социально-политическое содержание литературной деятельности митрополита Киприана». В 1977 году под руководством академика Б.А. Рыбакова защитил кандидатскую диссертацию на тему «Русская культура и татаро-монгольское иго». В 1998 году защитил докторскую диссертацию на тему «Политика московских князей. Конец XIII – первая половина XIV вв.». В 2007 году возглавил кафедру истории России до начала XIX века исторического факультета МГУ.

Автор более 100 научных публикаций. Подготовил 9 кандидатов исторических наук и более 20 специалистов. Область научных интересов включает в себя историю культуры, церкви и политики Руси в XIII – XVI веке.

Сочинения:

Окрестности Ярославля. — Искусство Москва, 1984.

Методика историко-краеведческой работы в школе. — Просвещение Москва, 1982.

Русская церковь в политической борьбе ХIV-ХV вв. — Издательство Московского университета Москва, 1986.

Церковные деятели средневековой Руси ХIII-ХVII веков. — Издательство Московского университета Москва, 1988.

И свеча бы не угасла... Исторический портрет Сергия Радонежского. — Молодая гвардия Москва, 1990.

Русские полководцы ХIII-ХVI веков. — Просвещение Москва, 1993.

От Ярославля до Вологды. — Искусство Москва, 1995.

Иван Калита. — Молодая Гвардия Москва, 1995.

Политика московских князей (конец XIII-первая половина XIV вв.). — Издательство Московского университета Москва, 1999.

Иван III. — Молодая Гвардия Москва, 2000.

Сергий Радонежский. — Молодая гвардия Москва, 2001.

Борисов Н. С., Марасинова Л. М. Рыбинск. Мышкин. Пошехонье (архитектурно-художественные памятники XVII-XIX вв.). — Москва, 2001.

Повседневная жизнь средневековой Руси накануне конца света. — Молодая гвардия Москва, 2004.

Что я знаю об истории своей страны. Пособие для школьников. — Просвещение Москва, 2009. — С. 192.