БОРИСОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

Образование и начало карьеры

Александр Борисов родился 14 ноября 1866 г. Место рождения - дер. Глубокий Ручей. Происходил из крестьян.

В пятнадцатилетнем возрасте пошел на рыболовный тон в Савватиевском скиту (Соловецкий монастырь). Рано проявил художественные наклонности. Развитию его таланта способствовало обучение в иконописной мастерской Соловецкого монастыря, затем – в школе Общества поощрения художеств. В 1888 - 1892 гг. – вольнослушатель Академии художеств. За этот период удостоился двух малых и одной большой серебряных медалей. С июня 1892 г. - стипендиат, проходил обучение у И.И. Шишкина и А.И. Куинджи.

Первые путешествия на Север

Летом 1894 г. Б. совместно с С.Ю. Витте совершил поездку на Север. Б. зарисовал живописные места Мурманского побережья. Ему удалось нарисовать около 150 этюдов, часть которых была выставлена в 1897 г. на Петербургской выставке.

Спустя два года он вновь отправился на Кольский полуостров, а также на Новую Землю. Совершил поездку на Печору, Югорский полуостров, остров Вайгач. Побывал у ненцев, кочевал с ними.

В 1899 г. Б. - на Новой Земле, зимовал на «Мечте» у Маточкина Шара. За это время он нанесен на карту побережья заливов Чекина, Незнаемый и Медвежий. Новые мысы получили имена художников.

Творческий успех

В 1900 – 1905 гг. картины Б. постоянно выставлялись на весенних Петербургских выставках. Его творения часто ездили по городам Европы. Б. удостоился ордена Почетного легиона (Франция). В 1907 г. на состоявшейся в Лондоне выставке Б. полярник Ф. Нансен вручил орден Св. Олафа от шведов и норвежцев, британцы удостоили его ордена Бани.

Б. – один из организаторов «Северного кружка любителей изящных искусств» (1906) и его выставок (1905 – 1919).

В 1908 г. Б. выставлял свои картины в американском Белом доме.

По возвращении в Россию Б. отправился в родные края. Здесь он написал картины, которые касались Арктики, Соловков, Печоры, Северной Двины. В феврале 1914 г. состоялась очередная петербургская выставка Б.

Помимо картин Б. занимался написанием научных трудов. Он – автор очерков о коренном населении Севера.

В 1915 г. Б. поручили подготовить проект будущей Обь-Мурманской железной дороги. Однако его реализация состоялась только спустя десятки лет из-за событий в стране.

В годы Советской власти

С приходом большевиков Б. продолжил заниматься железнодорожным проектированием. В 1920 – 1930-е гг. он подготовил проект железной дороги Обь – Котлас – Сорока. В 1922 г. с подачи художника неподалеку от Красноборска открылся курорт «Солониха», а Б. начал им управлять.

Умер Б. 17 августа 1934 г. в своем доме под Красноборском и был похоронен на Усть-Евдском кладбище.