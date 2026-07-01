БОРИСОГЛЕБСКИЙ МУЗЕЙ

Борисоглебский историко-художественный музей был открыт 5 февраля 1913 года.

Изначально он был создан как школьный музей учебно-наглядных пособий, который в 1929 году был преобразован в государственный краеведческий музей.

В настоящее время это историко-художественный музей, усилиями сотрудников превращенный в культурно-просветительский и научно-исследовательский центр. В музее реализована идея построения полнопрофильной экспозиции, включающей в себя ряд отдельных музейных комплексов: • постоянно действующая выставка декабристов , где представлены материалы и предметы из семейного архива князя Сергея Григорьевича Волконского; • выставка оружия; • картинная галерея имени Петра Ивановича Шолохова, которая расположена в красивейшем особняке начала XX века; • выставка, посвященная жизни и деятельности академика Евгения Никаноровича Павловского, известного в мире микробиолога. Также музей имеет залы природы, археологии , истории XIX века, современности. В самостоятельный раздел выведена тема Великой Отечественной войны .

Иллюстрации:

Борисоглебский историко-художественный музей.