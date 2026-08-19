Борис Николаевич Юсупов

Юсупов Борис Николаевич

09(20).07.1794 – 25.10(06.11).1849, Санкт-Петербург

Князь, гофмейстер. Один из самых знатных и богатых людей России.

Семья и образование. Государственная и придворная служба

Отец – государственный деятель и дипломат, известный меценат и коллекционер князь Николай Борисович Юсупов. Мать – Татьяна Васильевна Энгельгардт, племянница светлейшего князя и фаворита Екатерины Великой Григория Потемкина и в первом браке супруга Михаила Потемкина. Крестным отцом Бориса был будущий царь Павел I. Мальчик был старшим ребенком в семье, у него были младшие брат Николай и сестра Мария, однако они умерли в младенчестве. Маленький Борис был возведен своим крестным в мальтийские рыцари, вслед за отцом он стал командором ордена св. Иоанна Иерусалимского.

Мальчик получил хорошее начальное образование на дому, после чего обучался в столичном пансионе аббата К. Николя. В 1815 году юноша сдал университетские экзамены, затем поступив на службу в Коллегию иностранных дел. Через два года 23-летний князь удостоился титула камергера. В 1820 году он сочетался браком с княжной Прасковьей Щербатовой, однако вскоре та умерла при родах, всего несколько дней прожила их родившаяся дочь Марфа.

К.К. Фогель фон Фогельштейн. Портрет княгини П.П. Юсуповой (первой жены Б.Н. Юсупова). 1812 г.

Источник: pinterest.ru

Борис Николаевич обладал достаточно независимым характером. К примеру, он без разрешения своего отца просил руки и сердца своей возлюбленной (правда, неудачно). Это внесло в их отношения трещину. Независимости способствовали также знатность и огромное состояние Юсуповых. Это проявлялось князем и во время службы, когда он нередко спорил с начальством и высмеивал высокопоставленных чиновников.

В середине 1820-х годов Борис Николаевич взял паузу в карьере, отправившись в поездку по Европе. В 1826 году он вновь был на службе, тогда он сопровождал перевозимое в столицу тело скончавшейся вслед за супругом Александром I государыни Елизаветы Алексеевны. В том же году князь стал церемониймейстером и вошел в комиссию по коронации Николая I.

В 1827 году он женился во второй раз. Его избранницей стала красавица-фрейлина Зинаида Ивановна Нарышкина. У пары было двое детей: сын Николай и дочь Анастасия (она умерла во время родов).

К. Робертсон. Портрет княгини З.И. Юсуповой. 1840-е гг.

Источник: pinterest.ru

С конца 1820-х годов, награжденный орденом св. Владимира, Борис Николаевич служил в Министерстве финансов, возглавляя здесь в разные годы различные комиссии и советы (например, мануфактурный совет). В первой половине 1830-х Юсупов получил чин действительного статского советника. В 1839 году удостоился звания почетного опекуна, занимаясь делами опеки столичного Воспитательного дома. В то же время он был избран петербургским предводителем дворянства, а в 1840 году стал гофмейстером двора.

Рачительный хозяин, организатор и благотворитель

В 1831 году во время эпидемии холеры скончался отец князя. Теперь тот был владельцем огромнейшего состояния Юсуповых (земельное наследство его насчитывало двести пятьдесят тысяч десятин), а также их долгов (достигали нескольких миллионов рублей). В отличие от Николая Борисовича, любившего светскую жизнь, его сын был более хозяйственен и рационален. Для покрытия долгов он, редко навещавший знаменитое подмосковное юсуповское имение Архангельское, вывозил оттуда культурные ценности семейства, однако по просьбе императора прекратил это. Также князь продавал или отдавал на откуп часть своих земель и промыслов (например, от него Московскому университету достался ботанический сад), выдавал вольные своим крепостным крестьянам. Все это позволило Юсупову расплатиться со всеми долгами. Более того, став крупным ростовщиком, он значительно приумножил семейное состояние. Этому приумножению способствовали и приобретаемые им заводы.

Борис Николаевич был отличным хозяйственником и управленцем. При нем многочисленные юсуповские имения находились в прекрасном состоянии. Процветанию способствовала и забота князя о своих крестьянах. Так, он организовывал на своих землях больницы с квалифицированным персоналом. Во время холеры 1830-1831 годов он навещал имения, помогая им. Нахождение в центре эпидемии подорвало его здоровье. В период большого неурожая и голода середины 1830-х годов Юсупов обеспечивал едой около 70 тысяч своих людей. Он занимался и благотворительностью, жертвуя, к примеру, огромные деньги на богадельни столицы.

К. Робертсон. Портрет князя Б.Н. Юсупова.

Источник: pinterest.ru

Помимо службы и хозяйственных занятий, Борис Николаевич уделял время и театру, также устраивая балы в своем петербургском особняке на Мойке. Однако это скорее была дань своему высокому положению, чем искренняя расположенность к светской жизни. Князь не любил роскоши и был очень бережлив, чем удивлял своих знатных знакомых.

В последний год своей жизни неутомимый Юсупов стал главным директором промышленной выставки в Петербурге. Все время он проводил, готовя помещения к ней. Их сырость плохо влияла на ослабленное холерой здоровье князя. В итоге он заболел тифозной горячкой. В октябре 1849 года Борис Николаевич скончался. Ему было всего 55 лет. Он был погребен в своем подмосковном имении Спасское-Котово, где ранее был похоронен его отец.

Интересные факты

Мать князя Юсупова чуть было не стала богатой английской наследницей – герцогиня Элизабет Кингстон во время визита в Россию очень полюбила юную фрейлину. Однако, к счастью рода Юсуповых, Татьяна Васильевна не захотела уезжать в Великобританию.

От матери же Юсупов унаследовал практический ум и организаторский талант. Татьяна Васильевна самостоятельно управляла имениями супруга Николая Борисовича.

М. Виже-Лебрен. Портрет княгини Т.В. Юсуповой. 1797 г.

Источник: pinterest.ru

Отец Бориса Николаевича был знаменитым коллекционером и меценатом. Он создал обширную юсуповскую художественную коллекцию, которая в наши дни хранится в Пушкинском музее в Москве, в Государственном Эрмитаже Петербурга и подмосковной усадьбе Юсуповых Архангельское.

Между князем Борисом и его отцом существовала интересная преемственность: если младший Юсупов занимался организацией коронации Николая I, то Николай Борисович был коронационным маршалом Павла I.

Борис Николаевич активно проявлял себя на государственной службе. Одно время он следил за изготовлением и товарооборотом игральных карт, состоял в Комиссии о ремесленниках. Интересно, что в юности князь был заядлым карточным игроком, что вызывало негодование его отца.

Г. Фюгер. Портрет князя Н.Б. Юсупова. 1783 г.

Источник: pinterest.ru

В высшем свете молодого князя Юсупова, отличавшего сумасбродством, прозвали «сахар Боринька».

Молодой князь Юсупов долго и усиленно добивался руки блистательной Зинаиды Нарышкиной, чьи родители не торопились с одобрением. Назначенный срок венчания также был перенес теперь уже по настоянию матери Бориса. Все эти любовные и свадебные хлопоты чуть не довели Юсупова до болезни. Да и сама свадьба не обошлась без происшествий и была насыщена плохими приметами. Так, жених был вынужден вернуться в родной дом, так как в первый раз он уехал оттуда без отцовского благословения; кольцо невесты упало и закатилось, да так, что пришлось брать другое. Интересно, что брак Зинаиды и Бориса действительно нельзя было назвать счастливым. Имевшие место романы супруги омрачали жизнь князя. Через 12 лет после смерти мужа Зинаида Ивановна сочеталась во Франции вторым браком.

Сын Бориса Юсупова Николай стал последним представителем своего рода по мужской линии. Титул князей Юсуповых перешел от него графу Феликсу Сумарокову-Эльстону, мужу дочери Николая Борисовича Зинаиды. Сыном этой супружеской пары был Феликс Феликсович Юсупов, прославившийся участием в заговоре против Григория Распутина и его убийстве.

В 1830 году Борис Николаевич приобрел знаменитый юсуповский дворец на Мойке. Именно в нем в 1916 году был убит Григорий Распутин.

Цитаты

Барон М.А. Корф писал о Б.Н. Юсупове , что тот имел «разные причудливые странности и репутацию ограниченного ума... ничем не стеснялся в выражениях своих мыслей и понятий, ни в свете, ни даже в разговорах с государем, и позволял себе такую непринужденную откровенность изъяснений, которой не спустили бы никому другому».

Борис Николаевич в письме к управляющему : «все богатство свое я поставляю в благоденствии моих крестьян... прозорливый помещик тогда богат, когда крестьяне в хорошем состоянии и когда они благословляют жребий свой».

Дипломат и автор известных писем, отразивших жизнь русского высшего света эпохи, А.Я. Булгаков писал о первой жене князя : «Как поразила меня смерть бедной Юсуповой! Кровь с молоком, молода, богата, все не помогло!»

«Прикованный зефир», - так называл Зинаиду Юсупову в браке Александр Тургенев.

Библиография

Братья Булгаков. Переписка. Т. 2-3. М., 2010.

Кашин В.Н. Консервативный современник декабристов (князь Б.Н. Юсупов) // «Былое»: журнал, посвященный истории освободительного движения. Кн. 1. Л., 1991.

Корф М.А. Записки. М., 2003.

О роде князей Юсуповых, собрание жизнеописаний их. Ч.1. СПб., 1867.

Соловьева Т.А. Особняки Юсуповых. СПб., 1995.

Юсупов, Борис Николаевич // Русский биографический словарь. В 25 т. СПб.-М., 1896-1918.

Яковлева М. «Причудница большого света…». Жизнь и любовь княгини Зинаиды Юсуповой // Родина. 2006. № 12.