БОРХЕС ХОРХЕ ЛУИС

Аргентинский писатель и поэт, публицист. Один из основоположников латиноамериканского авангардизма. Лауреат множества литературных и государственных наград.

Биография и творчество

В семье Борхеса смешалось множество кровей. Отец имел испанских и ирландских предков, мать происходила из португальских евреев. При этом в их доме помимо испанской звучала и английская речь. Борхес был очень образованным человеком. Уже в четыре года он умел читать и писать, с 6 лет учил английский. Также он рано полюбил поэзию и литературу в целом. В семилетнем возрасте он уже создал свой первый рассказ, в 10 лет перевел «Счастливого принца» Оскара Уайльда. В школу, которую он очень не любил, мальчик стал ходить с 9 лет, оказавшись сразу в четвертом классе.

Время Первой мировой войны семья Борхес вынужденно провела в Швейцарии, куда она приехала отдыхать еще до начала боевых действий. Хорхе учился в местной школе, а затем, выучив французский, в Женевском колледже. Здесь он стал писать стихотворения на французском. В 1918 году юноша уехал в Испанию, где вошел в группу поэтов-авангардистов. Через год был напечатан его первый стих «Проа».

На родину молодой поэт вернулся в 1921 году. Он публиковал создаваемые стихи в изданиях Буэнос-Айреса, а также сумел организовать несколько журналов – «Призму» и «Проа». В 1923 году вышел его дебютный сборник стихов «Жар Буэнос-Айреса». После этого поэт вновь уехал в Испанию, после чего надолго обосновался в родном городе. Постепенно он переключил свое внимание на прозу, в которой пытался соединить фантазийность, магизм и реальность.

В 1930 году состоялось знакомство Борхеса с будущим другом и соавтором Адольфо Биой Касаресом. В это десятилетие мастер много времени уделял написанию эссе по культуре и искусству Аргентины, а также созданию рецензий на книги и литературных биографий. Кроме того, он вел колонку в журнале. С 1931 года активно сотрудничал с «Sur», ставшим главным литературным изданием страны. Для него он переводил произведения Вирджинии Вулф . В 1937 году Борхес составил антологию литературы родной страны. При этом он продолжал писать свою метафизическую фантазийную прозу, в которой сочетались вымысел и реальность, абсурд и философские размышления, а также порой присутствовали детективные и приключенческие мотивы.

1930-е закончились печально: поэт потерял отца и стал главным кормильцем семьи. Для дополнительного заработка он стал работать в библиотеке Мигеля Кане, здесь он пробыл до 1946 года, когда к власти в стране пришел Хуан Доминго Перон . В 1940-1941 годах Борхес вместе с Касаресом и Сильвиной Окампо, основавшей когда-то «Sur», составлял антологии фантастической литературы и аргентинской поэзии. В 1943 году он опубликовал поэтический сборник «Поэмы (1923-1943)». Также с Касаресом они создали рассказы-детективы о доне Исидро Пароди. В 1944 году Борхес познакомился с Эстель Канто, отношения с которой продолжались до начала 1950-х годов. Писатель сделал девушке предложение, но они так и не поженились. Зато она вдохновила Борхеса на написание одного из лучших своих произведений - рассказа «Алеф».

В 1950-е мастер вновь обратился к поэзии. Тогда же он достиг признания на родине и за рубежом. В 1950-1953 годах он являлся главой Аргентинского союза писателей. Борхеса начали переводить на другие языки. Тогда же печатался цикл его рассказов «Смерть и буссоль», эссе «Язык аргентинцев». В 1953 году во Франции начали готовить полное собрание сочинений Борхеса. В 1954-м один из рассказов автора был экранизирован («Дни ненависти», реж. Лепольдо Торре Нильссон). Впоследствии множество рассказов автора будут положены в основу различных фильмов (например, «Вторжение», реж. Уго Сантьяго, 1969, и др.). В 1955 году, после свержения Перона, мастер возглавил Национальную библиотеку Аргентины, пробыв на этом посту до 1973 года. В 1955-м Борхес вошел в Аргентинскую академию литературы и стал преподавать в Университете Буэнос-Айреса.

В 1960-начале 1970-х свет увидели его поэтические сборники «Делатель», «Хвала тени», «Золото тигров». С 1967 по 1970 год поэт был женат на Эльзе Эстете Мильан. В 1972-м он посетил США, где выступал с лекциями, в следующем году стал почетным гражданином родного города. В 1979 году мастер стал лауреатом престижнейшей премии Сервантеса.

В 1985 году была напечатана последняя книга Борхеса «Атлас». Весной 1986 года он сочетался браком с Марией Кодамой. Летом 1986 года Хорхе Луис Борхес скончался в Женеве от рака печени и эмфиземы легких. Погребен на женевском Кладбище Королей.