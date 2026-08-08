БОРЕЙКО АРКАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Советский военачальник, генерал-майор, участник Первой мировой , Гражданской , советско-финской и Великой Отечественной войн, Герой Советского Союза (1944).

Биография

Родился 14 (по новому стилю — 26) января 1898 года в деревне Дубровка (ныне — Полоцкий район Витебской области Белоруссии). Окончил начальную школу. В январе 1917 года мобилизован в армию и спустя три месяца направлен в Румынию, где сражался против австро-венгерских войск. После роспуска старой армии вернулся на родину, где был избран председателем комбеда.

В июне 1918 года призван в РККА . Окончил командные курсы в Витебске. Участвовал в Гражданской войне, будучи командиром роты, сражался против Добровольческой армии. В 1922 году окончил школу комсостава, после чего служил в различных стрелковых частях, за четырнадцать лет пройдя путь от командира взвода до командира 150-го стрелкового полка, расквартированного в городе Полоцке . Во главе этой части участвовал в польском походе 1939 года и в советско-финской войне. По итогам последней Борейко и его полк были удостоены орденов Красного Знамени. По окончании войны служил заместителем командира 50-й стрелковой дивизии.

Великая Отечественная война

С первых дней боёв находился в действующей армии. Участвовал в оборонительных сражениях в Белорусской ССР, Смоленском сражении . В августе 1941 года принял командование 50-й стрелковой дивизией. Уже в первых боях проявил себя как умелый и храбрый командир. Ему удалось организовать прорыв гитлеровской обороны на участке Шуклино-Дубровка, разбив вражеский пехотный, подбив 54 танка, захватив до 60 орудий и значительное количество других военных трофеев. В октябре 1941 года попал в окружение под Вязьмой, при прорыве из вражеского кольца получил тяжёлое ранение.

После излечения в июне 1942 года Борейко был направлен в районе Сухиничей, где последовательно командовал сначала 324-й, затем 11-й стрелковыми дивизиями. В ноябре того же года принял командование над 9-м гвардейским стрелковым корпусом. Во главе этого соединения он участвовал в битве на Курской дуге , освобождении Левобережной Украины. Особенно проявил себя корпус Борейко в ходе битвы за Днепр . 27-28 сентября 1943 года, использовав местные ресурсы вплоть до соломенных матов, части под его командованием форсировали Днепр в районе населённых пунктов Мысы, Любеч и Дымарка. Закрепившись на западном берегу, корпус отразил все ожесточённые атаки противника, удержав за собой свои позиции. За это Борейко был удостоен высшей степени отличия СССР.

В дальнейшем участвовал в освобождении Белорусской ССР. В феврале 1944 года Борейко был ранен и по излечении откомандирован на учёбу в ВВА имени К. Е. Ворошилова. В апреле 1945 года вернулся в действующую армию на должность командира 16-го гвардейского стрелкового корпуса. Участвовал в боях на Земландском полуострове последних недель войны.

Послевоенная жизнь

Служил в Прибалтике. В 1949 году окончил Высшие академические курсы, после чего более четырёх лет был советским военным комендантом города Вены. В августе 1953 году уволен в запас. Умер в Москве 12 декабря 1955 года.