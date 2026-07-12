БОРЕАДЫ (др.-греч. Βορεάδαι)

В древнегреческой мифологии сыновья божества северного ветра Борея Каллаид и Зет. Матерью Зета и Каллаида была Орифия, дочь афинского царя Эрехфея (Apollod., III, 15, 2), сестрами их традиция называет Клеопатру и Хиону. Как и отец, они представлялись крылатыми юношами, воплощали стихию ветра. Каллаид и Зет - участники похода аргонавтов (Apoll. Rhod., I, 211-223), во время этого путешествия избавили царя Салмидессы Финея, мужа своей сестры Клеопатры, от терзавших его гарпий (II, 178 sqq.). По другой версии мифа, которую приводит Аполлодор, Зет и Каллаид освободили сестру и ее детей, которых приказала заковать в цепи вторая жена Финея (Apollod., III, 15, 2). Когда аргонавты прибыли на остров Кеос и Геракл отправился искать пропавшего Гиласа, они настояли на продолжении похода, не дожидаясь возвращения героя. Согласно одному из вариантов мифа, это потом стало причиной убийства Гераклом бореадов. Согласно другому сказанию, они погибли, в соответствии с пророчеством, потому что не смогли настигнуть гарпий (Apollod., I, 9, 21). Иллюстрация : Борей похищает Орифию. Фрагмент апулийской краснофигурной вазы. Около 360 г. до н.э. Париж, Лувр.

Автор статьи: О.В. Кулишова