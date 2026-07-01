БОНДАРЕНКО МИХАИЛ ЗАХАРОВИЧ

Майор Советской Армии, участник советско-финской и Великой Отечественной войн, дважды Герой Советского Союза (1942, 1943).

Биография

Родился 7 (по новому стилю — 20) октября 1913 года в селе Богдановка (ныне — Яготинский район Киевской области Украины). Окончил семь классов школы и школу ФЗУ, после чего уехал в Киев , работал кузнецом. В 1936 году окончил аэроклуб.

В августе 1936 года был призван в РККА . В 1939 году окончил Качинскую ВАШЛ. Участвовал в советско-финской войне. После её окончания служил в Прибалтике.

Великая Отечественная война

С первого дня — на фронте. Первоначально командовал звеном 241-го штурмового авиаполка. 4 июля 1941 года во время ночного боевого вылета его самолёт И-153 был подбит, сел на вынужденную посадку, при этом был контужен. После излечения переучился на штурмовик Ил-2 и вернулся в действующую армию.

С сентября 1941 года служил в 198-м штурмовом авиаполку, пройдя путь от командира звена до полкового штурмана. Проявил себя как бесстрашный, мужественный лётчик и командир. Всегда справлялся с поставленными задачами, невзирая на плохие погодные условия, при сильном противодействии авиации и ПВО. Будучи ведущим штурмовых групп, всегда уверенно и точно выводил их на цель, внезапными атаками нанося противнику значительные потери. Только за период с 6 по 15 сентября 1941 года он совершил 15 боевых вылетов на штурмовку вражеских войск, уничтожив: 15 автомашин с живой силой, до 40 подвод, 2 батареи, 4 танка, 2 зенитки, 250 солдат и офицеров врага. В ходе одного из сентябрьских вылетов его самолёт вновь был подбит, но, несмотря на тяжёлые повреждения, лётчику удалось довести его до своего аэродрома. Уже спустя пять часов со своим экипажем Бондаренко вернул свою машину в строй.

Успешно действовал во время штурмовок важных объектов противника. Так, 22 октября 1941 года при налёте на аэродром Мичково звено Бондаренко уничтожило 4 самолёта He-126. Уже 29 октября 1941 года командование представило его к званию Героя Советского Союза, однако вышестоящие инстанции снизили статус награды до ордена Ленина.

К 16 апреля 1942 года на счету Бондаренко было 63 боевых вылета со значительными для врага потерями в боевой технике и живой силе. Командование вновь представило его к высшей степени отличия, на сей раз представление было удовлетворено.

21 августа 1942 года в результате точно просчитанного и грамотно осуществлённого Бондаренко удара по вражескому аэродрому в Орле враг лишился 20 самолётов разных типов. При этом в ходе выполнения задачи штурмовая группа осталась без истребительного прикрытия и была вынуждена вступить в бой с вражескими самолётами. Бондаренко был взят в клещи целым звеном истребителей. Ему удалось сбить одного из преследователей и оторваться от других, но его машина оказалась тяжело повреждённой, а сам лётчик получил ранение в ногу и тяжёлый ушиб головы. Ему с трудом удалось довести свою машину до аэродрома, приложив для этого всё своё мастерство.

В декабре 1942 года направлен на инспекторскую работу, был лётчиком-инспектором по технике пилотирования 3-го штурмового авиакорпуса. В общей сложности за время войны совершил 94 боевых вылета. 24 августа 1943 года был во второй раз удостоен высшей степени отличия.

Послевоенная жизнь

В 1947 году окончил ВВА, после чего командовал 103-м штурмовым авиаполком, дислоцированном в Польше. Трагически погиб — утонул в Одере во время купания под городом Олава 27 июля 1947 года. Похоронен в родном селе.