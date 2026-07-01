БОНЧ-БРУЕВИЧ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ

из потомственных дворян Могилевской губернии, родился в Москве в семье землемера. Окончил Константиновский межевой институт, императорский Московский университет, Московское пехотное юнкерское училище с военно-училищным курсом по 1-му разряду с занесением на мраморную доску (1892), два класса Николаевской академии Генерального штаба и дополнительный курс «успешно» (1898). Подпоручик (Высочайший приказ 04.08.1892 со старшинством с 05.08.1891). Поручик (с 06.12.1896 со старшинством с 04.08.1896). Штабс-капитан гвардии (за отличные успехи в науках в академии Генерального штаба, с 17.05.1898). Капитан (с 17.05.1898). Подполковник (Высочайший приказ 06.04.1903). Полковник (Высочайший приказ 06.12.1907). Генерал-майор (за боевые отличия в делах против австрийцев с 10.09.1914 со старшинством с 21.08.1914). По окончании курса наук в Константиновском межевом институте со званием межевого инженера, старшего землемерного помощника и правом на чин Х класса и на ношение знака, заменяющего аксельбант, определен на службу в межевую канцелярию старшим землемерным помощником с производством содержания из оклада 450 руб. в год (22.08.1890). Командирован для занятий в Императорский Московский университет (математический факультет) с зачислением на дополнительные курсы при Константиновском межевом институте (15.10.1890). Утв. в чине Х класса (28.11.1890). Отчислен обратно в межевую канцелярию (09.09.1891). В военную службу вступил в 12-й гренадерский Астраханский Его Величества полк рядовым на правах вольноопределяющегося 1-го разряда (01.09.1891). Командирован в Московское пехотное юнкерское училище с военно-училищным курсом для прохождения наук (10.09.1891). Прибыл в училище и зачислен в одногодичное отделение военно-училищного курса (10.09.1891). По слабости зрения разрешено носить очки (12.02.1892). Произведен в унтер-офицеры войск (21.03.1892). Младший унтер-офицер училища (05.05.1892). Как окончивший курс училища первым занесен на мраморную доску училища. Выпущен в 12-й гренадерский Астраханский полк с прикомандированием к Лейб-гвардии Литовскому полку. Отправлен по назначению (08.08.1892). Прибыл в полк (28.09.1892). Переведен в Лейб-гвардии Литовский полк подпоручиком (с 30.08.1893 со старшинством с 04.08.1892). Исключен из списков чинов межевого ведомства (23.11.1893). Обязан прослужить 5 лет в военном ведомстве со дня производства в офицеры, взамен обязательной службы по межевому ведомству. Командирован в Николаевскую академию Генерального штаба для держания вступительного экзамена, куда и прибыл (20.08.1895). Зачислен (07.10.1895). Назначен на службу в Киевский военный округ (23.05.1898). Отправился к месту прикомандирования (26.05.1898). Прибыл (15.06.1898). Прикомандирован к штабу 2-й казачьей сводной дивизии для занятия должности старшего адъютанта (16.07.1898). Прибыл (18.07.1898). Назначен и.д. старшего адъютанта штаба 2-й казачьей сводной дивизии (приказ войскам Киевского военного округа 31.07.1898 № 158). Переведен в Генеральный штаб капитаном с назначением старшим адъютантом штаба 2-й казачьей сводной дивизии (Высочайший приказ 26.11.1898 со старшинством с 17.05.1898). В командировке в штабе Киевского военного округа для тактических занятий (01-11.03.1899). В командировке в Киеве по распоряжению штаба Киевского военного округа для участия в полевой поездке офицеров Генерального штаба в Киевской губернии (04.05-25.05.1899). Распоряжением штаба Киевского военного округа командирован в г. Новоселицу для тактических занятий с офицерами Хотинской бригады Отдельного корпуса пограничной стражи (14-28.06.1899). Вр.и.д. начальника штаба 2-й казачьей сводной дивизии (01-22.08.1899). Обер-офицер для поручений при штабе Киевского военного округа (Высочайший приказ 15.02.1900). Прибыл (21.02.1900). Командирован для ведения тактических занятий с офицерами пограничной стражи (26.02-15.03.1900). Участвовал в полевых поездках офицеров Генерального штаба (25.04-10.05.1900; 04-27.09.1900; 20-30.04.1901). В командировке для рекогносцировки района больших маневров 1902 г. в Курской губернии (18-30.07.1901). В командировке в г. Умань для участия в комиссии по поверке мобилизационной готовности штаба 44-й пехотной дивизии (23-31.10.1901). Прикомандирован на годичный срок к 167-му пехотному Острожскому полку для командования ротой (07.10.1900-09.10.1901). И.д. старшего адъютанта штаба Киевского военного округа (20.09-22.10.1902, утвержден – Высочайший приказ 13.12.1902). В командировке в Минск для сбора статистических сведений о Минском уезде Минской губернии (06-25.02.1902). Участвовал в полевой поездке офицеров Генерального штаба в Черниговской губернии (09-18.05.1902). В командировке в местечко Волочиск для ведения тактических занятий с офицерами пограничной стражи (20.07-01.08.1902). Участвовал в большом маневре в Курской губернии в Высочайшем присутствии, назначен состоять для поручений при штабе Южной армии (24.08-09.09.1902). Подполковник с утверждением в занимаемой должности (Высочайший приказ 06.04.1903). Участвовал в полевой поездке офицеров Генерального штаба (26.04-17.05.1903). Участвовал в общем и подвижном сборах Межибужского лагеря (02-31.08.1903). Участвовал в полевой поездке офицеров Генерального штаба в Волынской губернии (01-21.07.1904). Прикомандирован к Киевскому военному училищу для преподавания военных наук (18.09.1904). Прибыл в училище (22.09.1904). Преподавал тактику, военную историю и топографию. Прикомандирован к 129-му пехотному Бессарабскому полку для командования батальоном (01.05-04.09.1905). Прикомандирован на лагерный сбор к 42-й артиллерийской бригаде (15.03-14.07.1906). Участвовал в комиссии при штабе Киевского военного округа по разработке вопроса о курсах Николаевской академии Генерального штаба (13.11-08.12.1906). Командирован в академию для чтения лекции по тактике (телеграмма Главного управления военно-учебных заведений (ГУВУЗ) 31.08.1907; 09.09.1907). Прибыл (15.09.1907). Период 18.09.1904-09.09.1907 засчитан в срок учебной службы, дающей право на сокращение общих пенсионных сроков. Приказом по военному ведомству назначен временным членом от ГУГШ в комитете по образованию войск (22.03.1908). Штаб-офицер для поручений при штабе Варшавского военного округа (Высочайший приказ 03.09.1908). Исключен из списков Киевского военного училища (09.09.1908). Начальник штаба Либавской крепости (с 21.10.1908). Штаб-офицер, заведующий обучающимися в Императорской Николаевской военной академии офицерами (с 09.01.1910). В прикомандировании к академии беспрерывно (09.09.1907-09.01.1910). По Высочайшему соизволению от 30.12.1910 прикомандирование к академии (09.09.1907-09.01.1910) зачтено в срок учебной службы, дающей право на сокращение общих пенсионных сроков. Период с 09.01.1910 по 10.03.1914 зачтен в срок учебной службы. Читал лекции по тактике в старшем и младшем классах военной академии (1907-1910 учебные годы). Читал лекции капитанам переменного состава офицерской стрелковой школы по тактике (1909-1913). Вел зимние и летние практические занятия по тактике с капитанами переменного состава офицерской стрелковой школы (1908-1913). Участвовал в составлении и издании «Устава полевой службы 1912 года» под общим руководством генерала от инфантерии Н.В. Рузского (Устав Высочайше утвержден 27.04.1912). По поручению военного министра составил 1-ю и 2-ю части учебника тактики для военных училищ (учебник утвержден военным министром в 1912). По поручению военного министра составил программы и наставления для преподавания тактики в младшем и старшем классах военных училищ (утверждены военным министром в 1912). По поручению военного министра составил «Наставление для действий пехоты в бою» 1914 г. (Высочайше утверждено 27.02.1914). По поручению начальника интендантской академии читал лекции по курсу «Интендантское довольствие действующих войск» в 1911-1913 гг. и вел практические занятия по тому же курсу. По поручению начальника интендантской академии составил руководство и наставление для зимних и летних практических занятий по курсу «Интендантское довольствие действующих войск». Приказом по военно-учебным заведениям 1912 г. № 168 назначен членом комиссии по рассмотрению учебников, пособий и вообще изданий по тактике, истории русской армии, военной администрации, военной географии и топографии, учрежденной при ГУВУЗ. Командирован начальником интендантской академии для руководства практическими занятиями слушателей во время больших маневров в Кавказский и Киевский военные округа в 1912 и в 1913 гг. Назначен командиром 176-го пехотного Переволоченского полка (10.03.1914). Отправился к месту службы (25.04.1914). Участник Первой мировой войны (с 25.07.1914). Прибыл и вступил в командование полком (30.04.1914). Выступил в военный поход с полком из Чернигова, войдя в состав 3-й армии, направленной в Австро-Венгрию (25.07.1914). И.д. генерал-квартирмейстера штаба 3-й армии (07.08.1914). Отправился к месту служения (07.08.1914). Генерал-квартирмейстер штаба 3-й армии (с 10.09.1914). Генерал-квартирмейстер штаба главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта (17.09.1914). Инициатор выселения евреев из прифронтовой полосы. Назначен в распоряжение Верховного главнокомандующего. По сдаче должности генерал-квартирмейстера отправился в Ставку (29.03.1915). В распоряжении Верховного главнокомандующего (с 01.04.1915). Начальник штаба 6-й армии. Один из организаторов фальсификации дела по обвинению полковника С.Н. Мясоедова в шпионаже. И.д. начальника штаба армий Северного фронта (с 20.08.1915). В распоряжении главнокомандующего армиями Северного фронта (с 25.02.1916). Начальник гарнизона Пскова (с 03.1916). Член исполкома псковского совета рабочих и солдатских депутатов (1917). Вр.и.о. главнокомандующего армиями Северного фронта (29.08.1917). В распоряжении начальника штаба Верховного главнокомандующего (с 09.09.1917). Начальник гарнизона Могилева (10.1917). Член совета рабочих и солдатских депутатов Могилева. Одним из первых среди бывших генералов признал власть большевиков и стал с ними активно сотрудничать. Начальник штаба Верховного главнокомандующего (с 07.11.1917, вступил в должность 28.11.1917). Руководил обороной Петрограда от немцев (02-03.1918). Участник Гражданской войны. Военный руководитель Высшего Военного Совета (04.03-26.08.1918). Начальник штаба Высшего Военного Совета (с 20.07.1918). В распоряжении СНК. Начальник Полевого штаба РВСР (23.06-22.07.1919). Штатный сотрудник комиссии по исследованию и использованию опыта войны 1914-1918 гг. (с 07.08.1919, по др. документам – с 01.09.1919), редактор комиссии (на 1921). В распоряжении начальника Всероссийского Главного штаба (с 31.08.1919). Начальник Высшего геодезического управления ВСНХ (1919-10.1923). Директор государственного технического бюро «Аэрофотосъемка» (1924-1928). Арестован по делу «Весна». Комдив запаса. В 1942 г. без защиты диссертации присуждена ученая степень доктора технических наук, а в 1944 – доктора военных наук. Генерал-лейтенант (1944). Член ученого совета Высшей Военной академии им. К.Е. Ворошилова. Сотрудник научно-исследовательского сектора Московского института инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии МВО СССР (1949). Умер в СССР. Награды: Св. Станислава 3-й ст. (Высочайший приказ 06.05.1900), Св. Анны 3-й ст. (Высочайший приказ 06.12.1903), Св. Станислава 2-й ст. («за труды, понесенные по обстоятельствам военного времени» – 25.03.1906), Св. Анны 2-й ст. (06.12.1910), болгарский орден «за военные заслуги» 3-й ст. (Высочайше разрешено принять и носить 10.01.1911), Св. Владимира 4-й ст. (06.12.1913), Св. Владимира 3-й ст. (29.10.1914), Георгиевское оружие («за энергичное участие в боевой операции при взятии Равы Русской». 22.09.1914). Медали: серебряные в память царствования императора Александра III (26.02.1896, на Александровской ленте), в память св. коронования их императорских величеств в 1896 г.; светло-бронзовая в память 100-летия Отечественной войны 1812 года (25.01.1913), в память 300-летия Царствования Дома Романовых (31.03.1913) и за всеобщую мобилизацию 1914; благодарность от РВС СССР (16.02.1926). Соч.: Вся власть Советам. Воспоминания. М., 1957. Женат вторым браком на вдове Генштаба подполковника Овсянникова – Елене Петровне. Дети от первого брака: Тамара (19.08.1896), Константин (04.02.1898), Георгий и Александр – близнецы (27.07.1900). Брат Владимир (16.06.1873-14.07.1955) – управделами СНК.