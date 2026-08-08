БОЛТИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Биография, военная служба и государственная деятельность

О ранних годах жизни И.В. Болтина сохранилось мало сведений. Некоторые специалисты по петровской эпохе приводят информацию, согласно которой при крещении Болтин получил имя Иуда, а Иваном стал именоваться значительно позднее.

С 1696 г. поступает на государственную службу, около четырех лет принадлежал к служилому чину жильцов (охранного войска, постоянно квартировавшего в Москве). С 1700 г. И.В. Болтин проходит службу в различных драгунских полках, за несколько лет этой службы дослужившись до подполковника. В этом чине И.В. Болтин принял под свое командование Каргопольский драгунский полк, став его первым в истории командиром в мае 1707 г. Вместе со своим полком участвовал в сражениях Северной войны 1700-1721 гг. В 1708-1709 гг. Каргопольский драгунский полк временно принял под свое командование француз Морель де ла Карьер, но с апреля 1709 г. И.В. Болтин, будчи уже в чине полковника, вновь принимает Каргопольский драгунский полк под свое руководство.

И.В. Болтин со своим полком принимал участие и в Полтавской битве. Его полк находился в составе корпуса под командованием светлейшего князя А.Д. Меншикова . Полк достойно себя проявил в столкновениях с элитными частями шведской кавалерии, в результате которых шведские части были разгромлены. Кроме того, полк И.В. Болтина участвовал в разгроме запорожских казаков, участвовавших в боях на стороне Швеции.

В 1711 г. полк Болтина был расквартирован во Вроцлаве на территории Речи Посполитой, являвшейся союзницей России в Северной войне. В 1720 г. Болтин был направлен со своими драгунами для охраны границы России с герцогством Курляндским. Часть Каргопольского драгунского полка проходила службу под Ревелем (Таллином).

В 1722 г. полковник Каргопольского драгунского полка И.В. Болтин согласно высочайшему распоряжению Петра I, полностью ему доверявшего, был назначен первым в истории обер-прокурором Святейшего Синода . В этой должности И.В. Болтин проявил себя как принципиальный начальник, в частности, боролся со взяточничеством и прочими денежными махинациями в Синоде.

В 1725 г., после смерти Петра I И.В. Болтин был взят под стражу по причине того, что не донес на архиепископа Новгородского Феодосия, резко высказывавшегося в адрес новой императрицы Екатерины I. В том же году он был освобожден от своей должности и был выслан в Сибирь. По мнению некоторых исследователей И.В. Болтин впал в немилость ввиду своей принципиальности и интриг завистников.

В 1727 г., после воцарения Петра II, И.В. Болтин выходит из опалы и становится вице-губернатором Сибири. Три года спустя, после ухода губернатора М.В. Долгорукова со своего поста, исполнял обязанности губернатора вплоть до 1731 г. В 1732 г. он возвращается в Москву, а четыре года спустя становится директором Кригс-комиссариатской конторы Военной коллегии. В том же году он скончался.