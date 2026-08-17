БОЛТИН Иван Никитич

Государственный деятель, историк.

Получил домашнее образование. С 1751 служил в лейб-гвардейском конном полку, где подружился с Г.А. Потемкиным и в дальнейшем пользовался его покровительством. В 1768 вышел в отставку с чином премьер-майор. Директор таможни в г. Василькове (Киевская губерния) (1769-79). В эти годы проводил исследования географии и топографии Украины. В 1779 по приглашению Г.А. Потемкина переехал в Санкт-Петербург, где служил прокурором (с 1781), являлся членом Военной коллегии (с 1788).

Болтин был последовательным сторонником идей французских просветителей. Наиболее ярко исторические взгляды Болтина прослеживаются по его трудам «Примечания на Историю древняя и нынешняя России г. Леклерка» (т.1-2, СПб., 1788) и «Критическия примечания генерал-майора Болтина на первый [-второй] том истории князя Щербатова . (Т. 1-2. СПб., 1793-1794). В первой книге он подверг критическому разбору сочинение француза Н.Г. Леклерка, считавшего деспотический произвол власти отличительной чертой русской истории.

Составляя критические примечания, Болтин сформулировал собственное целостное понимание истории России, в основе которого лежало представление о единстве всемирного исторического процесса и его закономерном характере. Это позволяло историку активно применять сравнительно-исторический метод в изучении истории. Благодаря этому, он первым среди отечественных историков заговорил о существовании феодализма на Руси.

Впрочем, это не мешало Болтину указывать на особенности русского исторического процесса. Так, он подчеркивал, что древнерусские племена не были завоеваны, а добровольно призвали князей, что и стало причиной того, что в России не появились враждующие общественные классы, являющиеся потомками завоевателей и побежденных, как то было в Европе.

Решающую роль в развитии общества отводил нравственной стороне и идеям, а также влиянию климата страны и образа правления. Сильную государственную власть считал благом для России и ее населения. Идеальной формой правления для России историк признавал монархию, которая представлялась золотой серединой между республикой и деспотией. Заметен вклад Болтина в развитие источниковедения и археографии, участвовал в издании «Русской правды».