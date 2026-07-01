БОЛЬШОЙ ТЕАТР

Один из самых значительных театров оперы и балета в России и мире. Основан в 1776 году. Расположен на Театральной площади в Москве.

История Большого театра началась 28 марта 1776 года. В этот день императрица Екатерина II подписала «привилегию» на создание частного театра князю Петру Васильевичу Урусову. Вскоре князь разделил содержание театра с механиком и антрепренером, англичанином Майклом Медоксом (вскоре он уступил свои права последнему).

Первое здание театра было построено в 1780 году на берегу р. Неглинки и выходило на улицу Петровку, поэтому носило название Петровского. Оно стало первым в Москве публичным зданием такой величины и удобства.

В то время оперно-драматическая труппа театра формировалась из выпускников Театральных классов при Московском воспитательном доме, а также выпускников гимназии при Московском университете (здесь давали хорошее музыкальное образование). Репертуар состоял преимущественно из итальянских и русских балетов и опер с балетами. Премьерным стал спектакль на пьесу А.П. Сумарокова «Дмитрий Самозванец».

Вскоре за долги театр перешел в ведение Опекунского совета. В 1804 году им был назначен директор на жалованье князь М. Волконский. В 1806 году театр получил статус императорского и перешел в ведение Дирекции императорских театров. Само здание Петровского театра сгорело в 1805 году и труппе приходилось выступать на частных сценах вплоть до 1825 года. 6 января этого года произошло торжественное открытие нового Большого Петровского театра, построенного за 5 лет под руководством архитектора Осипа Ивановича Бове и превзошедшего в размерах Большой каменный театр в Петербурге. Зрительный зал его вмещал свыше двух тысяч человек.

В 1822-1823 годах московские театры были отданы в ведение московского генерал-губернатора. В 1842 году они опять перешли к общей Дирекции императорских театров. В это время директором театра был А. Гедеонов, а управляющим Московской театральной конторой (с 1842-го по 1859 год) композитор А.Н. Верстовский, по имени которого была названа целая эпоха в жизни театра. Ставились произведения М.И. Глинки (1842 год – «Жизнь за царя», 1846 год – «Руслан и Людмила»), Верстовского, Верди, Мейербера, Россини, Доницетти.

11 марта 1853 года здание театра практически полностью сгорело. В 1855-1856 годах по проекту главного архитектора императорских театров Альберта Кавоса была произведена его реконструкция. Обновленный театр открылся 20 августа 1856 года оперой «Пуритане» В. Беллини. После реконструкции он стал считаться одним из лучших в мире по акустике. В 1893 году в Большом театре было устроено электрического освещение.

Театральный репертуар второй половины XIX века продолжал обогащаться произведениями иностранных авторов. Особой популярностью пользовались сочинения Бизе, Беллини, Верди, Вагнера, Гено, Перголези. Российская же музыкальная культура, переживавшая в то время расцвет, была представлена на сцене Большого произведениями П.И. Чайковского (балеты «Лебединое озеро», «Воевода», оперы «Евгений Онегин», «Мазепа», «Черевички»), А.П. Бородина (опера «Князь Игорь»), Н.А. Римского-Корсакова (оперы «Ночь перед Рождеством», «Снегурочка»), М.И. Мусоргского (опера «Борис Годунов»). Активно развивалось балетное искусство. Большой вклад внес французский танцовщик и хореограф Мариус Петипа, работавший с 1847 года в России. В 1869 году под его руководством в Большом театре был поставлен балет «Дон Кихот Ламанчский» Л. Минкуса.

В начале ХХ века на сцене Большого выступали такие артисты, как Ф.И. Шаляпин («Борис Годунов», «Фауст»), сопрано А.В. Нежданова («Снегурочка»), тенор Л.В. Собинов («Русалка»). Знаменитый хореограф А.А. Горский стал ведущим балетмейстером театра (1902-1924). Он поставил балеты «Спящая красавица», «Лебединое озеро», «Конек-горбунок», «Жизель». Художник К.А. Коровин выполнял эскизы декораций по заказу театра.

28 февраля 1917 года состоялся последний спектакль Императорского Большого театра. 13 марта открылся Государственный Большой театр (в 1919 году ему присвоено звание академического). С его сцены было провозглашено создание СССР.

Во время ВОВ театр продолжал свою работу. Часть труппы уехала в эвакуацию в Куйбышев, часть играла в Москве на сцене филиала, многие выступали в составе фронтовых бригад, некоторые ушли воевать на фронт. Уже осенью 1943 года возобновилась нормальная деятельность театра. Она началась с постановки оперы «Жизнь за царя» (в новом варианте «Иван Сусанин»), признанной народной и патриотической.

Советский период в истории Большого театра славился многими постановками. Среди них: опера Д.Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда», балеты С.С. Прокофьева «Золушка», «Ромео и Джульетта» с Галиной Улановой в главных ролях, балет А.И. Хачатуряна «Спартак» в постановке Ю.Н. Григоровича, балет «Кармен-сюита» Альберто Алонсо на музыку Ж. Бизе в переработке Р.К. Щедрина, с Майей Михайловной Плисецкой в главной роли.

Неоднократно (в 1921 году, 1938 году, 1941 году, 1942 году, 1975 году и 1987 году) в театре производились ремонтные и восстановительные работы.

В ноябре 2002 года открылась Новая сцена Большого премьерой оперы «Снегурочка». Н.А. Римского-Корсакова. В 2005 году ГАБТ закрылся на реставрацию. 28 октября 2011 года состоялось торжественное открытие главной сцены страны.

Художественные достижения Большого театра огромны, велик его вклад в развитие русской музыкальной культуры.