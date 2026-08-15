БОЛЬШЕВ ЛОГГИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Ранние годы и начало военной карьеры

Логгин Александрович родился 10 сентября 1834 г. в с. Новое Ескино. Выходец из дворян. Обучался на дому. В одиннадцатилетнем возрасте зачислен в реформатское училище Св. Петра и Павла.

С октября 1850 г. – на военной службе. Однако Б. оказался не в строю, а продолжал обучение. Зачислен слушателем Топографического училища Военно-топографического депо, которое окончил в декабре 1855 г. с присвоением чина прапорщика корпуса топографов. Будучи слушателем училища, Б. занимался топографическими работами, проводил исследования вокруг столицы Российской империи.

Исследователь

В 1855 – 1857 гг. занимался описанием земель Эстляндской губернии. В 1858 г. зачислен слушателем Николаевской астрономической обсерватории в Пулково, изучал астрономию.

В 1861 – 1869 гг. находился в Финляндии и вел исследования по астрономии и геодезии. Добросовестный труд Б. позволил ему быстро продвигаться по карьерной лестнице: с 1860 г. – подпоручик, с 1863 г. – поручик, с 1865 г. – штабс-капитан, с 1870 г. – капитан.

В апреле 1872 г. Б. получил назначение на должность помощника начальника военно-топографического отдела Восточно-Сибирского военного округа. В этой связи ему необходимо было отправиться в далекий Иркутск. Спустя полгода Б. вошел в состав Восточно-Сибирского отдела ИРГО. С 1873 г. – подполковник.

Экспедиция

В 1874 г. Б. возглавил экспедицию Иркутского отдела Генерального штаба. Цель – топографические работы на побережье Дальнего Востока. Команда из 11 человек должна была следовать как по суше, так по морю. На «Востоке» экипаж покинул Владивосток в конце июня. В итоге на карту были нанесены берега Японского моря и Татарского пролива от залива Пластун до залива Де-Кастри, исследованы прибрежные реки и озера, осуществлен замер высоты 264 гор и возвышенностей.

Последние годы жизни

Завершив работу по изучению Дальнего Востока, Б. был отправлен на китайскую границу. Он должен был помочь урегулировать пограничный спор России и Китая. Однако переговоры так и не были проведены. Время на китайской границе Б. провел с пользой, осуществив астрономические наблюдения по р. Онон.

В 1875 и 1877 гг. изучал абсолютные высоты Иркутска и оз. Байкал. В 1876 г. определил 13 астрономических пунктов между Томском и Иркутском, изучал берег оз. Байкал от ст. Кимельтейской до с. Лиственничного.

С 1876 г. – полковник; глава Съемочного отдела при Главном управлении Восточной Сибири и Межевого отдела казачьих войск; глава Восточно-Сибирского отдела.

Умер Б. 3 августа 1880 г. в Иркутске.

Семья

Супруга – Екатерина Константиновна Клодт.