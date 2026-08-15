БОЛЬШЕБРУСЯНСКИЙ МУЗЕЙ

Историко-краеведческий музей села Большебрусянское осуществляет свою деятельность с 1 мая 1985 года.

В коллективе организации работают три сотрудника и два научных работника. В коллекцию музея входит более чем 6270 предметов, пять тысяч восемьсот предметов коллекции представлены в экспозиции и входят в основные фонды музея.

По решению облсовета в 1957 году образуется совхоз «Логиновский» с центром в селе Большие Брусяны (из колхозов имени Буденного, имени Свердлова. «Активист», Логиновской МТС). Его первый директор А.Ф. Ключников в последствие работал генеральным директором облтреста «Скотопром», награжден 3 орденами, стал персональным пенсионером республиканского значения.

Он передал в Большебрусянскую сельскую библиотеку около 2000 книг, 214 экспонатов и 1637 документов в историко-краеведческий музей. Совхоз «Логиновский» и его труженики тоже неоднократно удостаивались наград партии и правительства за самоотверженный и плодотворный труд. Позднее производством сельскохозяйственной продукции стали заниматься КСП «Брусянское», предприятие «Урал» и несколько фермерских хозяйств.

В 1985 году для сохранения памятной информации и предметов старины создается историко-краеведческий музей, руководителем которого назначается Н.К. Белоусова - ветеран педагогического труда.

Иллюстрации:

Историко-краеведческий музей села Большебрусянское.