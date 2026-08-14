БОЛОТОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

Сын офицера, из потомственных дворян Ярославской губернии. Окончил Полоцкую военную гимназию. 10.8.1872 поступил во 2-е военное Константиновское училище. 7.8.1874 окончил училище по 1-му разряду и произведен в прапорщики с назначением в 26-ю артиллерийскую бригаду. 25.10.1875 произведен в подпоручики. Участник русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 26.12.1877 произведен в поручики. 13.7.1878 прикомандирован к лейб-гвардии Павловскому полку для испытания и перевода. 23.3.1879 переведен в лейб-гвардии Павловский полк подпоручиком. 30.8.1882 произведен в поручики. 1.10.1884 назначен заведующим учебной командой. 9.5.1885 назначен командующим 5-й ротой. 30.8.1885 произведен в штабс-капитаны. 21.4.1891 произведен в капитаны. 18.11.1885 утвержден командиром 5-й роты. 19.11.1886 прикомандирован к 2-му военному Константиновскому училищу на должность репетитора. 17.4.1887 перечислен в и. д. младшего офицера училища. 23.7.1887 утвержден в должности младшего офицера училища. 4.2.1890 назначен командующим 4-й ротой училища. 23.4.1891 утвержден командиром 4-й роты училища. 19.8.1894 прикомандирован к Павловскому военному училищу. 6.12.1895 произведен в полковники с переводом в 92-й пехотный Печорский полк. 26.2.1896 прикомандирован к 89-му пехотному Беломорскому полку. 24.5.1897 переведен в 89-й пехотный Беломорский полк. 19.7.1897 назначен командиром 2-го батальона. 8.9.1897 назначен командиром Старобельского резервного батальона. 24.8.1898 назначен командиром 2-го Кронштадтского крепостного пехотного батальона. 31.10.1899 назначен командиром 38-го пехотного Тобольского полка. 19.4.1901 назначен командиром 2-го гренадерского Ростовского полка. Участник русско-японской войны 1904–1905 гг. 1.6.1904 произведен в генерал-майоры за отличие по службе с назначением командиром 1-й бригады 72-й пехотной дивизии. 14.3.1906 назначен командиром 1-й бригады 3-й пехотной дивизии. 17.2.1907 назначен начальником 59-й пехотной резервной бригады. 9.07.1910 назначен командующим 47-й пехотной дивизией. 17.10.1910 произведен в генерал-лейтенанты за отличие по службе с утверждением начальником дивизии. Участник Первой мировой войны. 1.4.1917 назначен командиром 25-го армейского корпуса. 2.4.1917 произведен в генералы от инфантерии. 10.9.1917 назначен в резерв чинов при штабе Киевского военного округа. В годы Гражданской войны участвовал в Белом движении на Юге России. 31.12.1918 назначен в резерв чинов при штабе главнокомандующего ВСЮР. В 1919 г. председатель Особой комиссии. Эвакуирован в Королевство сербов, хорватов и словенцев. Проживал в Белграде. Делегат Зарубежного съезда 1926 г. На 1938 г. представитель полкового объединения в Югославии.

Жена: дочь статского советника Антонина Николаевна (урожденная Черняева) (?–11.5.1928, Белград). Дети: Валериан (р. 19.6.1887), Серафима (р. 10.8.1888), Василий (р. 8.1.1891), Николай (р. 4.5.1893).