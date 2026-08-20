БОЛОТНИНСКИЙ МУЗЕЙ

Болотнинский районный историко-краеведческий музей. Зал старины полно показывает жизнь жителей Болотнинского района конца XIX начала XX века.

Знакомясь с экспозицией «Крестьянская изба», посетители окунаются в быт своих предков. Разглядывая русскую печь и кухонную утварь, восхищаются сноровкой и силой женщин, работавших с этими предметами.

Большой интерес вызывает уголок, показывающий поэтапно работу наших предков со льном. Здесь работники музея проводят экскурсии «Как рубашка в поле выросла» и «История русского костюма». Следующая экспозиция знакомит посетителей с развитием гончарного дела в районе, а также с различными инструментами, которые применялись в строительстве домов и лодок, в пимокатном деле и др. предметами. В этом же зале работает экспозиция «История православия в Болотнинском районе», где экспонируются иконы и книги, а также колокол с Турнаевской церкви, который сохранила и передала музею Анна Малайнова. Задерживаются наши посетители и у экспозиции «Торговая лавка братьев Волченко». Третий зал показывает развитие Болотнинского района в Советский период и до нашего времени. Большое место отведено ВОВ , развитию сельского хозяйства и другим вехам в развитии истории района. В этом зале проходят конференции и встречи ветеранов войны и труда с молодым поколением, различные викторины и краеведческие чтения, презентации новых выставок и т.д. На данный период в фондах музея насчитывается более 5 тысяч экземпляров основного и вспомогательного фонда.

Иллюстрации:

Болотнинский районный историко-краеведческий музей.