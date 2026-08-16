БОЛОТНИКОВ ИВАН ИСАЕВИЧ

Политический деятель Смутного времени . Глава восстания 1606-1607 годов, сторонник Лжедмитрия I .

Биография

О годах жизни Болотникова до восстания нам известно из «Московской хроники» - воспоминаний немецкого офицера на службе Лжедмитрия I и Лжедмитрия II Конрада Буссова. Согласно ей, Иван Болотников был холопом князя Телятевского. В молодости он бежал от него в степь к донским казакам, здесь был захвачен в плен крымскими татарами и продан в рабство туркам в качестве гребца на галеру. Через несколько лет, после разгрома турецкого флота немецкими кораблями Болотников был освобожден и вскоре оказался в Венеции. Здесь он жил в немецком торговом подворье. Услышав рассказы о происходящих в России событиях, он через Германию и Польшу направился на родину.

В Самборе в замке Мнишков Болотников встретился с двойником Лжедмитрия I Михаилом Молчановым, который бежал из Москвы и выдавал себя за спасшегося царя. Он вручил Болотникову грамоту, скрепленную государственной печатью (Молчанов выкрал ее из Москвы), в которой тот назначался воеводой царя. Кроме того, Молчанов подарил новоиспеченному воеводе саблю, шубу и 60 дукатов. После этого Болотников отправился в Путивль, снабженный письмом к князю Григорию Шаховскому.

Восстание Болотникова

Именуясь «воеводой царевича Дмитрия», Иван Болотников выступил против правительства Василия Шуйского . Опорой его стала Комарицкая волость. Здесь в районе города Кромы скопилось много казаков, поддерживавших Лжедмитрия I, который освободил эти земли от налогов на десять лет. Возглавив казацкие отряды, Болотников летом 1606 года двинулся на Москву. По пути его небольшой отряд постепенно превращался в мощное войско, в состав которого уже входили крестьяне, посадское население, недовольные боярским правительством отряды дворян и казаков во главе с П. Ляпуновым , Г. Сумбуловым, И. Пашковым.

Каждая социальная группа преследовала свои цели. Болотников же привлекал население «прелестными письмами», в которых призывал народ подняться на борьбу против крепостного права, «побивать своих бояр» и самим занимать их место. Подобная программа и активное участие в восстании низших социальных слоев позволила советской историографии рассматривать его как крестьянскую войну.

К Болотникову присоединились и воеводы Путивля и Чернигова, связанные с Лжедмитрием. Выступая в качестве «царского воеводы», он разбил правительственные войска под Ельцом, овладел Калугой, Тулой, Серпуховом.

В октябре 1606 года армия Болотникова, расположившись у села Коломенское, осадила Москву. В это время на стороне восставших было более семидесяти городов. Осада столицы длилась два месяца. В решающий момент дворянские отряды изменили Болотникову и перешли на сторону Василия Шуйского, что привело к разгрому армии «воеводы». Добиваясь поддержки бояр и дворян, Шуйский в марте 1607 года издал «Уложение о крестьянах», вводившее 15-летний срок сыска беглых.

Иван Болотников был отброшен к Калуге и осажден царскими войсками. С помощью пришедшей с Терека по Волге повстанческой армии царевича Петра (как называл себя холоп Илейка Муромец) Болотников сумел прорвать осаду в мае 1607 года и начать новый поход на Москву. Обойдя Каширу, войска восставших встретились с правительственной армией у р. Восьмы 5 июня. После Восемской битвы, в которой потерпел поражение, Болотников отошел к Туле. Осаду города, длившуюся до октября, возглавил сам Василий Шуйский. Он приказал перегородить р. Упу плотиной, из-за чего крепость была затоплена. После обещания Шуйского сохранить жизнь восставшим, те 10 октября открыли ворота Тулы. Однако царь жестоко расправился с ними. Илейка Муромец был казнен в Москве. Иван Болотников был сослан в Каргополь, ослеплен и утоплен в проруби. Отдельные вспышки недовольства происходили в центре и на окраинах вплоть до 1615 года.