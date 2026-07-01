БОЛГОВ Николай Николаевич

Родился 14 марта 1965 года в г. Белгороде. В 1989 году окончил исторический факультет Белгородского государственного педагогического института им. М.С. Ольминского. В 1991-1994 гг. обучался в очной аспирантуре МПГУ по кафедре истории древнего мира и средних веков.

В 1994 году в Московском педагогическом государственном университете защитил кандидатскую диссертацию «Боспор IV-V вв. и проблемы позднеантичных государственных образований» (специальность 07.00.03 – всеобщая история).

В 2003 году в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского без отрыва от работы защитил докторскую диссертацию «Проблемы континуитета в контексте развития античной цивилизации в Северном Причерноморье (конец III - VI вв.)».

В НИУ "Белгородский государственный университет" Н.Н. Болгов работает с 1989 года. С 1989 по 1994 г. ассистент кафедры всеобщей истории. С 1995 по 1997 г. – старший преподаватель. С 1999 г. – доцент. С 2004 г. – профессор кафедры. С 1997 г. - заведующий кафедрой всеобщей истории БелГУ. С 2009 г. по 2012 г. - заведующий кафедрой российской и всеобщей истории. С октября 2012 г. по настоящее время заведующий кафедрой всеобщей истории и зарубежного регионоведения.

Чл. Российской Ассоциации антиковедов и Харьковского историко-археологического общества. Участник более 30 науч. конференций в России и СНГ. Участник ряда археологических экспедиций (с 1983 г.).

Область интересов : История и археология Сев. Причерноморья, история и культура ранней Византии, церковная археология, жизнь и идеи Н.П. Кондакова.

Сочинения : Античные памятники Константинополя. Белгород, 2011. (в соавт.)

Античные письменные источники. Греция : [Учеб. пособие]. — Белгород: Изд-во БГУ, 1999—2000. — Т. 1, 2. — 128+61 с. — 300 экз.

Античные письменные источники. Рим : [Учеб. пособие : Для студентов специализирующихся на антич. истории и аспирантов-античников]. — Белгород: Изд-во БГУ : ИЧП «Логия», 1998. — 97 с. — 100 экз.

Закат античного Боспора : Очерки истории Боспор. государства позднеантич. времени (IV-V вв.). — Белгород: Изд-во БГПУ, 1996. — 180 с. — 200 экз.

Культурный континуитет в Северном Причерноморье IV—VI вв. — Н. Новгород: Изд-во Нижегор. гос. ун-та, 2002. — 149 с. — 300 экз. — ISBN 5-85746-702-0.

Позднебоспорские портреты. — Белгород, 2009. (в соавто.)

Поздняя античность: история и культура. — Белгород, 2009.

Проблемы истории, историографии, палеографии Северного Причерноморья IV-VI вв. — Белгород: Изд-во БГУ, 2002. — 119 с. — 300 экз.

Северное Причерноморье позднеантичного времени: проблемы истории и археологии : Статьи, 1991-2001. — Белгород: Изд-во БГУ, 2002. — 204 с. — 300 экз.

Частная жизнь женщины в Ранней Византии. — Белгород, 2009.