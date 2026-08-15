БОЛДЫРЕВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Генерал‑лейтенант (29.04.1917). Из крестьян Симбирской губ., сын купца, занимавшегося кузнечным производством. Окончил Пензенское землемерное училище, военно-топографическое училище по 1-му разряду (1895) и Николаевскую академию Генерального штаба 2 класса по 1-му разряду и дополнительный курс «успешно» (1903). На службе с 01.10.1893 в военно-топографическом училище юнкером рядового звания. Унтер-офицер (22.04.1894). Начальник отделения (28.09.1894). Портупей-юнкер (16.03.1895). Подпоручик корпуса военных топографов (с 23.09.1895 со ст. с 08.08.1894). За каждый год обучения в училище обязан прослужить полтора года (01.10.1895-01.10.1898). Прикомандирован к Лейб-гвардии Гренадерскому полку на 6 месяцев «для усовершенствования в строевом образовании и ознакомления с бытом войск» (15.10.1895-15.04.1896). На топографической съемке Финляндии (с 06.04.1896). Поручик (с 06.12.1898 со ст. с 08.08.1898). Прикомандирован к 95-му пехотному Красноярскому полку на полтора года для предоставления права на поступление в Николаевскую академию Генерального штаба. Отправился и прибыл (10-11.02.1899). Командирован в Николаевскую академию Генерального штаба (20.08.1900). Зачислен в академию слушателем (12.10.1900). Штабс-капитан (за выслугу лет, 06.12.1901 со ст. с 08.08.1901). Окончил дополнительный курс академии «успешно», за отличные успехи в науках произведен в капитаны (23.05.1903). Причислен к Генеральному штабу и откомандирован от академии к штабу Петербургского военного округа для отбытия лагерного сбора (27.05.1903). Участник русско-японской войны. Трижды ранен. Полковник (06.12.1911). Преподавал в Императорской Николаевской военной академии (1911-1914). Экстраординарный профессор (с 1914). Участник Первой мировой войны, генерал-квартирмейстер штаба армий Северного фронта (с 08.09.1916), командир XLIII армейского корпуса (с 19.04.1917), командующий 5‑й армией (с 09.09.1917). Награжден орденом Св. Георгия 4-й ст. (1915) и Георгиевским оружием (1915). Арестован большевиками (12.11.1917), освобожден 2 марта 1918 г. Один из руководителей «Союза возрождения России» (03.1918). Направлен для организации борьбы с большевиками в Поволжье (07.1918). Участник Гос. совещания в Уфе (08-23.09.1918). Избран членом Директории (Временного Всероссийского правительства). Верховный главнокомандующий всеми сухопутными и морскими силами России (24.09-18.11.1918). С приходом к власти адмирала А.В. Колчака уехал в Японию (формально 21.11.1918 г. командирован за границу). Вернулся 16.01.1920 г. во Владивосток, где 23.03.1920 г. назначен на должность председателя комиссии при военном совете Приморской областной земской управы по разработке военных и военно-морских законопроектов. Командующий сухопутными и морскими силами Дальнего Востока (08.04-12.12.1920, Временное правительство Приморья). После установления Советской власти арестован, находился в заключении (05.11.1922-08.1923, Новониколаевск). Освобожден после обещания служить большевикам. Полностью амнистирован в 1926 г. До осени 1928 г. работал в Сибгосплане (крайплане) консультантом, с 1927 г. – руководитель конъюнктурного бюро. С 1926 г. – член Совета и правления Общества изучения Сибири. Научный сотрудник Западносибирского института промышленных экономических исследований (до 1933). Член редакции Сибирской Советской энциклопедии. Повторно арестован 23.02.1933 г., обвинен по сфабрикованному делу о контрреволюционном заговоре (всего по делу проходило свыше 1700 человек) и по решению Коллегии ОГПУ расстрелян.

Соч.: Бой на р. Шахэ. СПб., 1905; Осада и взятие Риги русскими войсками в 1709-1710 гг. Рига, 1910; Автомобиль и его тактическое применение. Лекции, читанные в Академии Генерального штаба. СПб., 1912; Атака укрепленной позиции. Действия артиллерии. СПб., 1912; Атака укрепленных позиций. Тактическое исследование на почве исторических примеров. СПб., 1914; Директория. Колчак. Интервенты. Новониколаевск, 1925; Сибирский край в цифрах. Новониколаевск, 1925 (в соавт. с П.А. Гуриновичем); Районированная Сибирь. Краткий культурно-экономический очерк округов. Новониколаевск, 1926; Энергетические ресурсы Ойротии. Новосибирск, 1932.