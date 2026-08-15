БОГОСЛОВСКИЙ БОРИС ПЕТРОВИЧ

уроженец Орловской губ. Из семьи врача, надворного советника, личного почетного гражданина Калужской губ. Окончил Орловский Бахтина кадетский корпус (1900), Михайловское артиллерийское училище по 1-му разряду (1903) и Императорскую Николаевскую военную академию по 1-му разряду (1912). Подпоручик (Высочайший приказ 10.08.1902 со ст. с 13.08.1901). Поручик (с 21.08.1905 со ст. с 13.08.1905). Штабс-капитан (с 01.09.1909 со ст. с 13.08.1909). Капитан (с 16.11.1914 со ст. с 13.08.1911). Подполковник (с 15.08.1916 со ст. с 06.12.1915). Полковник (06.12.1917). Генерал-майор (с 24.12.1918 со ст. с 06.12.1918). В службу вступил по окончании курса наук в Орловском Бахтина кадетском корпусе в Михайловское артиллерийское училище юнкером рядового звания (30.08.1900). Унтер-офицер (с 08.05.1901). Портупей-юнкер (с 09.04.1902). Во 2-й гренадерской артиллерийской бригаде (с 10.08.1902). Отправился к месту служения с увольнением в 28-дневный отпуск (20.08.1902). Зачислен в списки 6-й батареи (23.08.1902). Прибыл (19.09.1902). Делопроизводитель 6-й батареи (29.10–01.12.1902). Временно заведующий бригадным лазаретом (17.02.1903–20.03.1904). Заведующий бригадным лазаретом (с 19.03.1903). Прикомандирован к управлению бригады для письменных занятий (с 03.10.1903). Вр.и.д. бригадного адъютанта (21.10–05.12.1903). Отчислен от должности заведующего бригадным лазаретом (20.03.1904). Делопроизводитель батареи и заведующий учебной кузницей (с 20.03.1904). Назначен на должность 2-го старшего офицера 6-й батареи с отчислением от должности делопроизводителя (18.12.1904). Заведующий хозяйством батареи (16.03–18.07.1905). Заведующий ремонтной конюшней (05.10.1905–01.11.1907). Отчислен от должности 2-го старшего офицера 6-й батареи (30.09.1905). Помощник заведующего бригадной учебной командой (01.10.1905–31.03.1906). Адъютант 1-го дивизиона (07.12.1905). Переведен из 6-й батареи в 1-ю батарею (07.12.1905). Отчислен от должности адъютанта 1-го дивизиона с назначением бригадным казначеем (24.08.1906). Заведующий бригадными банями (с 07.08.1907). Назначен на должность 2-го старшего офицера 3-й батареи с и.д. бригадного казначея (01.12.1907). Отправился в штаб Московского военного округа для держания предварительного экзамена в Николаевскую академию Генерального штаба (01.03.1908). Прибыл из командировки (10.03.1908). Заведующий хозяйством 3-й батареи (с 01.06.1908). Временно командующий 3-й батареей (09–30.09.1908). Член бригадного суда (с 06.09.1908). Командирован в Императорскую Николаевскую военную академию для держания экзамена на поступление в академию (20.08.1909). По выдержании экзамена приказом по Генеральному штабу № 36 зачислен в младший класс академии (04.10.1909). Отчислен от академии к своей части (28.05.1912). Отправился (29.05.1912). Прибыл (14.06.1912). Назначен 1-м старшим офицером 4-й батареи (14.06.1912). Командирован в Тверь для производства сообщения офицерам 8-го гренадерского Московского полка (02.12.1912). Вернулся (04.12.1912). Командирован в Москву для производства сообщения офицерам полков 2-й гренадерской дивизии (10.12.1912). Вернулся (13.12.1912). Приказом по Генеральному штабу № 7 причислен к Генеральному штабу и прикомандирован для подготовки к службе Генерального штаба к штабу Московского военного округа (21.03.1913). Назначен предписанием начальника штаба округа в штаб XXV армейского корпуса, куда и отправился (27.04.1913). Прибыл в 12-й гренадерский Астраханский полк для цензового командования ротой (01.10.1913). Назначен командующим 2-й ротой (с 09.10.1913). Принял роту, все имущество и аванс в размере 30 руб. (12.10.1913). Командирован в управление 2-й гренадерской артиллерийской бригады для исполнения возложенного на него секретного поручения (с 02.03.1914). Прибыл из командировки (11.03.1914). Командирован в корпусную полевую поездку (20–29.04.1914). Командирован в город Чухлому для исполнения возложенного на него секретного поручения (18–26.05.1914). Участник Первой мировой войны. В виду объявления в полку мобилизации откомандирован к штатному месту служения (17.07.1914). Выступил в военный поход против Австро-Венгрии и Германии со штабом XXV армейского корпуса (02.08.1914). Участвовал с ним во всех боях до 01.09.1915. С 05.09.1915 в составе штаба 4-й армии. Получил травму коленной чашечки при езде на автомобиле (26.08.1914). Обер-офицер для поручений при штабе XXV армейского корпуса с переводом в Генеральный штаб (16.11.1914). Старший адъютант штаба корпуса (Высочайший приказ 20.12.1914). Допущен к и.д. штаб-офицера для поручений при штабе 4-й армии (31.08.1915), куда и отправился (05.09.1915). Прибыл к новому месту службы (09.09.1915). Назначен и.д. штаб-офицера для поручений при штабе 4-й армии (02.10.1915). Утвержден в занимаемой должности (15.08.1916). В командировке в штаб V армейского корпуса (19.02–02.04.1916). В командировке в штаб Х армейского корпуса (с 18.06.1916). Возвратился из командировки в штаб III Кавказского армейского корпуса (03.07.1916). Находясь в Х армейском корпусе для исполнения возложенного на него командующим армией поручения, при переходе с одного наблюдательного пункта на другой при разрыве неприятельского артиллерийского снаряда получил контузию в голову (25.09.1916). Вр.и.д. старшего адъютанта разведывательного отделения штаба 4-й армии и принял суммы отделения (16.11.1916). Допущен к и.д. старшего адъютанта разведывательного отделения штаба 4-й армии (19.11.1916). Перешел границу Румынии (03.12.1916). Старший адъютант разведывательного отделения (30.01.1917). Штаб-офицер, заведующий обучающимися офицерами в Военной академии (с 21.10.1917). Участник Гражданской войны. В феврале 1918 г. вступил в РККА и получил предложение сформировать генерал-квартирмейстерскую часть штаба Петроградского военного округа. Назначен начальником этой части. Откомандирован в Екатеринбург в распоряжение начальника Военной академии (17.04.1918). Командующий 3-й армией Восточного фронта красных (23.07.1918). Перешел к белым (не позднее 27.07.1918). Начальник штаба Средне-Сибирского корпуса (с 28.07.1918). И.д. начальника штаба Восточного отряда Р. Гайды вместо погибшего полковника Б.Ф. Ушакова (с 18.08.1918). Начальник штаба Екатеринбургской группы войск (12.10–24.12.1918). Вр.и.д. начальника штаба Сибирской армии (с 24.12.1918). Утвержден (04.01.1919). Откомандирован в Омск в распоряжение штаба Верховного главнокомандующего (01.07.1919). Инспектор школ и пополнений Восточного фронта (с 02.08.1919). Штатный преподаватель Военной академии (с 22.07.1919 – приказ начальника штаба Верховного главнокомандующего № 1132 от 25.09.1919). Начальник управления генерала для поручений при начальнике штаба Верховного главнокомандующего (с 02.10.1919). Начальник штаба Восточного фронта (с 12.12.1919). Ранен на станции Ачинск при взрыве эшелона со снарядами (29.12.1919). Бросив главнокомандующего и штаб, прибыл по собственной инициативе в Красноярск, в штаб 30-й стрелковой дивизии РККА (06.01.1920). Получил предписание отправиться в Томск, в распоряжение разведывательного отделения штаба 5-й армии. Прибыл в Томск и прикомандирован к разведывательному отделению штаба (20.01.1920). Направлен в особую комиссию по регистрации военнопленных и перебежчиков, арестован сотрудниками особого отдела 5-й армии (23.01.1920). Направлен в Красноярскую тюрьму. В распоряжении полномочного представителя ВЧК по Сибири (с 23.06.1920). Содержался в Омской тюрьме, где президиумом полномочного представительства ВЧК по Сибири приговорен к расстрелу (17.07.1920). Расстрелян. Реабилитирован прокуратурой Омской области (29.12.1991). Награды: Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом (18.05.1915), Св. Анны 2-й ст. с мечами (30.01.1915), Св. Станислава 2-й ст. с мечами (Высочайший приказ 07.01.1915), Св. Анны 3-й ст. (за отличные успехи в науках в академии, 19.05.1912), мечи и бант к ордену Св. Анны 3-й ст. (приказ войскам 4-й армии № 1888. 12.01.1916; утв. – дополнение к ПАФ 04.03.1917), Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (приказ по 9-й армии № 37. 29.01.1915; утв. – Высочайший приказ 28.08.1915), Св. Станислава 3-й ст. (24.06.1907), мечи и бант к ордену Св. Станислава 3-й ст. (приказ по 4-й армии № 949. 27.06.1915), светло-бронзовые медали в память 100-летия Отечественной войны 1812 г., 300-летия царствования дома Романовых, Высочайшее благоволение за отличие в делах против неприятеля (06.02.1917), Георгиевское оружие за отличия в делах против неприятеля «за то, что, состоя старшим адъютантом штаба XXV армейского корпуса, во время боев под д. Эгерсдорф, с 6-го по 9-е июля 1915 года, своей доблестной и самоотверженной деятельностью, неоднократно подвергая свою жизнь явной опасности, действительно способствовал к достижению задачи, поставленной отряду – удержать стремительный натиск противника, причем было захвачено в плен 16 офицеров и 1138 нижних чинов» (приказ войскам 4-й армии № 1524. 31.10.1915, утв. 16.08.1916), английский орден Св. Михаила и Георгия 3-го класса (1917), Св. Георгия 4-й ст. (06.01.1919, за взятие Перми), французский Военный крест (Croix de Guerre) с пальмовой ветвью (05.02.1919), Св. Владимира 3-й ст. с мечами (21.05.1919). Женат первым браком с бракоразведенной женой штабс-ротмистра Марией Иосифовной Альтман. Жена православного вероисповедания.