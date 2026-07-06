БОГОРОДСКИЙ МУЗЕЙ

Богородский исторический музей.

На сегодняшний день богатейшие коллекции музея являются основой всех его экспозиций, служат научной и исследовательской базой для богородских студентов и краеведов, используются в местных печатных изданиях в качестве иллюстраций и доказательств фактов истории, которые невозможно изменить.

Гордостью Богородского исторического музея являются памятники декоративно-прикладного искусства русского народа, коллекции ювелирных украшений, оружия, документов, фотографий, нумизматики.

Музей располагает богатыми этнографическими коллекциями разных тысячелетий и современности. Среди них великолепные изделия из войлока, шерсти, кожи, дерева созданные руками богородских мастеров.

Имеются коллекции традиционной вышивки, ткачества, национальной одежды, самобытных женских украшений, высокохудожественных предметов конского снаряжения.

Иллюстрации:

Богородский исторический музей.