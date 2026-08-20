БОГОМОЛОВ Олег Тимофеевич

Родился 20.08.1927, г. Москва. Окончил Институт внешней торговли в 1949 г.

Работал консультантом Министерства внешней торговли СССР, в Секретариате СЭВ, в аппарате ЦК КПСС (1962—1969). Являлся профессором МГУ, заведовал кафедрой экономической географии зарубежных социалистических стран (1967—1977). С 1969 по 1998 год являлся директором Института международных экономических и политических исследований РАН (до 1991 года — Институт экономики мировой социалистической системы АН СССР). Был членом учредительного совета газеты «Московские новости».

В последние годы — заведующий кафедрой мировой экономики Института новой экономики, почётный директор Института международных экономических и политических исследований РАН, советник РАН.

Доктор экономических наук (1966), профессор (1969). Академик АН СССР (1981); член Болгарской Академии наук; почетный профессор Будапештского университета.

Область интересов : Сравнительные исследования экономических и политических проблем; экономическая глобализация.

Сочинения: Уроки Восточной Европы. М., 1993 (в соавт.);

Россия: драма перемен. М., 1994 (в соавт.);

Уроки социально-экономических преобразований в странах Центр. и Вост. Европы. М., 1996 (в соавт.);

Реформы глазами американских и российских ученых. М., 1996 (в соавт.);

Реформы в зеркале межд. сравнений. М., 1998 (в соавт.).