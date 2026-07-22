БОГОМОЛОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Российский историк. Кандидат исторических наук (2007), научный сотрудник отдела современной истории России Санкт-Петербургского института истории РАН.

Родился 30 сентября 1980 года в Ленинграде. В 2002 году окончил исторический факультет Челябинского государственного университета. В 2005 году окончил факультет истории Европейского университета в Санкт-Петербурге.

С 2002 по 2005 год обучался в аспирантуре СПбИИ РАН.

В 2004–2011 годах – старший преподаватель, затем доцент кафедры социально-гуманитарных наук Северо-Западного государственного заочного технического университета.

В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Уральские рабочие-монархисты в 1900–1919 гг.: эволюция политических взглядов».

В 2007–2008 годах преподавал на кафедре истории гуманитарного факультета Санкт-Петербургского государственного политехнического университета.

В 2007–2008, а также 2010–2011 годах преподавал на историческом факультете Петербургского института иудаики.

С 2011 года – научный сотрудник отдела современной истории России СПбИИ РАН.

Автор более 30 научных публикаций. В область научных интересов входят история XX века, история правомонархических рабочих организаций в Российской империи, история Урала, историческая антропология, история повседневности.

Сочинения

Дворяне и революционные события 1905 г. на Урале // Российское дворянство (XII—начало XX в.): Актуальные проблемы исторического исследования: Сб. материалов конференции студентов, аспирантов и молодых учёных. СПб., 3-5 мая 2007 г. СПб., 2008;

«Крестик на горе»: к истории одного земельного спора на уральском заводе в начале ХХ в. // Государство, общество и личность в XIX—XXI вв.: Сборник науч. статей к 80-летию СПб., 2009;

«Непослушные дети»: «семейный» аспект восприятия гражданской войны на Южном Урале. (К вопросу об интерпретации воспоминаний полковника Оренбургского казачьего войска Г.В.Енборисова «От Урала до Харбина. Памятка о пережитом») // Нестор. Ежеквартальный журнал истории и культуры России и Восточной Европы. 2003. №6. (2001. № 2);

Материалы первичных партийных организаций как источник для изучения отношений ленинградских рабочих и власти в 1953–1956 гг. // Россия. Век двадцатый: Сборник статей к 95-летию д.и.н. В. М. Ковальчука. СПб., 2011;

Монархисты на заводах Урала в 1917 г. // Российская цивилизация (IX—начало XX вв.). Сб. материалов всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых учёных. СПб., 2009;

Монархисты Урала в спецкартотеке “лиц, скомпрометировавших себя перед Советской властью” // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена: Аспирантские тетради: Научный журнал. 2007. № 16 (40);

Политический раскол в рабочей среде Урала в начале ХХ в. (по материалам Пермской и Уфимской губерний) // Сборник науч. трудов, посвященный 75-летию Северо-Западного государственного заочного технического университета. СПб., 2005;

Представления и мотивация политического поведения рабочего-монархиста в начале ХХ в. (по материалам Урала) // Социологический журнал. 2007. № 2;

Семейные разногласия: факторы политической идентичности уральского рабочего в период революции 1905 г. (по материалам г. Златоуста) // Горизонты локальной истории Восточной Европы в XIX—XX вв. Сб. статей. Челябинск, 2003.