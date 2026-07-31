БОГОЛЮБОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

Русский художник.

Биография и творчество

Отец - Петр Гаврилович, военный и помещик, мать - Фекла Александровна, дочь писателя Александра Радищева.

Обучался в Александровском малолетнем кадетском корпусе, после него в столичном Морском кадетском корпусе. Выпустившись в 1841 году, начал нести службу у вице-адмирала Дурасова в качестве адъютанта.

Живописью увлекся еще кадетом. Герцог Максимилиан Лейхтенбергский посоветовал Боголюбову всерьез заняться ею. Они познакомились в 1849 году на корабле «Камчатка». Герцог направлялся на Мадейру, а Боголюбов был среди офицеров судна. Тогда-то герцог и смог оценить наброски молодого военного.

Последний принял совет к сведению и в 1850 году начал учебу в Академии Художеств. Его образованием в основном занимались М.Н. Воробьев и Б.П. Виллевальде. Обучение будущего художника шло весьма успешно, он сумел привлечь к себе внимание, написав полотно «Наводнение в Кронштадтской гавани в 1824 г.». Более того, за некоторые работы он получал награды. В 1852 году удостоился второй золотой медали за три из них: «Вид Смольного монастыря с Охты», «Бой брига "Меркурия" с двумя турецкими кораблями» и «Отбытие е. и. в. герцога Максимилиана Лейхтенбергского из Лиссабона». В 1853 году с отличием выпустился из Академии и стал художником Главного морского штаба. Затем вплоть до 1860 года совершал поездки по родной и другим странам, делал наброски, писал этюды.

Вернувшись, стал профессором, а потом и академиком. Вскоре состоялась академическая выставка его работ.

Александр II поручил ему создание ряда полотен, посвященных истории петровского флота.

В 1861 году началась работа над атласом побережья Каспия. Тогда же пароходное общество «Самолет» выступило с идеей создания путеводителя по Волге. Боголюбов написал целую серию рисунков на эту тему, которые вошли в путеводитель «Волга от Твери до Астрахани».

В 1864 году принимал участие в аналогичной деятельности - совместно с капитанами Баженовым и Кроуном составил атлас побережья Финского залива.

В начале 1870-х гг. создал фрески для оформления парижской церкви.

Тогда же передал Академии целый ряд своих работ.

Стал основателем рисовального училища. С 1897 года оно носило его имя. В 1885 году также создал Художественный музей имени А.Н. Радищева в Саратове. Именно ему живописец завещал передать свои полотна.

В последние годы жизни обитал во французской столице. Во многом благодаря ему там возникло Общество взаимного вспомоществования русским художникам. На родине он теперь бывал редко.

Художника не стало 1896 году. Погребен на петербургском Малоохтинском кладбище. В 1941 году его прах был перенесен на Тихвинское кладбище, но потом могила затерялась.