БОГОИСКАТЕЛЬСТВО

Религиозно-философское течение, возникшее в начале ХХ века в среде русской религиозно ориентированной интеллигенции. К представителям богоискательства относятся Д.С. Мережковский, В.В. Розанов, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, З.Н. Гиппиус и др. С ним в значительной мере связана специфика русской духовной культуры начала XX века, художественное, философское и богословское творчество многих деятелей Серебряного века.

Н.А. Бердяев видел истоки Богоискательства в русской литературе и общественной мысли XIX века, называя первым богоискателем П.Я. Чаадаева. К ним он относил и крупнейших русских писателей – Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского (Русские богоискатели // В кн.: Духовный кризис интеллигенции. СПб., 1910). В дальнейшем он выделил в Богоискательстве 2 основных направления: «новое религиозное сознание» (Н.А. Бердяев, Д.С. Мережковский, З.Н. Гиппиус, В.В. Розанов и др.; помимо творчества Ф.М. Достоевского и философии В.С. Соловьёва на это направление значительное влияние оказала философия Ф. Ницше, А. Шопенгауэра, С. Кьеркегора) и «софиологическое» (С.Н. Булгаков, П.А. Флоренский). В его основе – развитие учения В.С. Соловьёва о Софии. Софиологическое направление рассматривалось как более близкое к традиционному православию.

Представители Богоискательства стремились противопоставить это направление религиозно-общественной мысли как официальному консервативному курсу, так и революционному радикализму, в основе которого лежало материалистическое марксистское учение. Богоискатели воспринимали христианство как живое и способное к развитию явление. По словам Д.В. Философова, богоискатели «ищут не Бога, а новое понимание Его». В «новой общественности», где отношения между людьми будут строиться, прежде всего, на основе христианских заповедей, а религиозные отношения будут превалировать над государственными, партийными и т.д., богоискатели видели залог подлинного духовного освобождения личности.

Идеи Богоискательства находили отражение в деятельности Религиозно-философских собраний 1901-1903 годов и Религиозно-философских обществ в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Богоискатели издавали журналы «Новый путь» (СПб., 1903–1904), «Вопросы жизни» (СПб., 1905), «Весы» (СПб., 1904–1909); сборники «Проблемы идеализма» (М., 1902), «Вехи» (М., 1909), «Из глубины» (М., 1918). После Октябрьской революции 1917 года и эмиграции многих видных мыслителей идеи Богоискательства оказывали влияние на деятельность Религиозно-философской академии в Берлине (с 1925 года – в Париже), «Софийского братства» (с 1924 года), Православного богословского института, религиозно-философского журнала «Путь», издательства YMCA-Press.